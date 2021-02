Warcraft all'assalto degli smartphone con la formula free-to-play: diversi progetti in sviluppo

Activision Blizzard sta lavorando su diversi progetti legati al mondo di Warcraft destinati a smartphone e tablet. Dopo Heartstone, il popolare gioco di carte collezionabili spin-off di Warcraft, il CEO Bobby Kotick ha dichiarato che vi sono molti titoli in sviluppo avanzato. Si tratterà di esperienze free-to-play, con ovviamente la possibilità per i giocatori di investire denaro se lo vorranno.

"Nel nostro franchise Warcraft, intendiamo fornire contenuti premium con maggiore frequenza per sostenere ed espandere la comunità. Abbiamo realizzato multiple esperienze mobile free-to-play legate a Warcraft che si trovano in uno stato di sviluppo avanzato", ha affermato il CEO aggiungendo che il modello di business in stile Call of Duty si è dimostrato di successo e quindi applicabile a più proprietà intellettuali.

Kotick far riferimento a un mix di titoli di vario tipo, in grado d'intercettare una platea più ampia. Per rimanere in casa CoD, oltre ai classici giochi di punta come Cold War, l'editore vi ha affiancato l'esperienza free-to-play di Warzone e Call of Duty Mobile, il tutto condito da aggiornamenti continui.

Kotick ha disquisito del futuro di Warcraft dopo aver parlato di Diablo Immortal, che ha raccolto pareri positivi nel corso dei test limitati svolti sin qui, sottolineandone il ruolo per "espandere in modo significativo la portata globale [di Diablo]".

Le voci su un gioco mobile di Warcraft circolano dal 2017, quando Blizzard pubblicò annunci di lavoro menzionando un nuovo titolo mobile apparentemente basato sul franchise di Warcraft. Un anno più tardi circolò un'indiscrezione che voleva Blizzard impegnata nello sviluppo di un gioco in realtà aumentata in stile Pokemon Go (il progetto potrebbe essere stato congelato causa pandemia). Poiché Kotick ha parlato di più progetti, non è possibile al momento escludere nulla.