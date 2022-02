Svolta storica su World of Warcraft: Orda e Alleanza potranno giocare insieme

Sin dal rilascio avvenuto nel 2004, World of Warcraft ha imposto una scelta categorica a qualsiasi giocatore sulla fazione da scegliere all'inizio del gioco, Orda o Alleanza, l'una avversaria dell'altra. I giocatori delle due fazioni non hanno tipicamente avuto modo di cooperare gli uni con gli altri, con Blizzard che in passato aveva dichiarato che la separazione fra le due fazioni era "un pilastro che rendeva Warcraft, Warcraft". Qualcosa, però, sta cambiando.

Blizzard ha annunciato infatti che inizierà a testare le "istanze cross-faction" nel Reame Pubblico di Prova (PTR) con il rilascio dell'aggiornamento 9.2.5. I giocatori potranno creare gruppi con compagni sia dell'Orda sia dell'Alleanza, in modo da affrontare insieme "dungeon, raid e sessioni PvP classificate".

World of Warcraft, i giocatori dell'Orda e dell'Allenza potranno giocare insieme

"Abbiamo due decenni di codice e contenuti realizzati partendo dal presupposto che i gruppi potessero avere solo giocatori di una singola fazione e, sebbene vogliamo rendere disponibile questa funzionalità il prima possibile, la portata del cambiamento potrebbe impedirci di rendere la novità pronta in tempo per l'imminente Eternity's End", ha scritto il game director di WoW Ion Hazzikostas in un post dedicato, pubblicato sul sito ufficiale.

La cooperazione fra le due fazioni sarà circoscritta ad alcuni tipi di gruppo. Le gilde rimarranno aperte solo ai giocatori di un'unica fazione, così come i dungeon eroici, le schermaglie e i Battleground Random. Si potranno però invitare i giocatori di fazioni opposte ai gruppi premade cercati attraverso il Group Finder per "Dungeon mitici, raid o arene classificate/RBG". Ai leader verrà data la possibilità di aprire lo stesso gruppo alla propria fazione o anche a quella avversaria, con i giocatori della fazione avversaria che rimarranno rappresentati come ostili o "unfriendly" nel mondo aperto, ma potranno utilizzare la chat di gruppo per comunicare. Nei dungeon, i giocatori, indipendentemente dalla fazione, saranno amichevoli, come se fossero parte della stessa fazione.

La novità non sarà disponibile inizialmente su alcune delle istanze legacy, come ad esempo Battle of Dazar'alor, Trial of the Crusader, Icecrown Citadel e altre, che "dovranno essere rielaborate per supportare i gruppi cross-faction", ha indicato Blizzard. Eternity's End (WoW 9.2) sarà l'ultima release appartenente a Shadowlands, ed è già disponibile sui test di prova pubblici. Non abbiamo ancora una data di rilascio ufficiale, né Blizzard si è sbilanciata annunciandone una per la patch 9.2.5 che aggiungerà i nuovi gruppi cross-faction.