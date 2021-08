Diablo Immortal è stato rinviato al 2022: l'annuncio di Blizzard

Cattive notizie da Blizzard, società coinvolta in un vero e proprio scandalo che, poche ore fa, ha portato alle dimissioni del presidente di Blizzard Entertainment. Gli ultimi eventi avranno senz'altro sconvolto i piani del publisher californiano: la compagnia, infatti, ha appena annunciato il rinvio di uno dei suoi titoli più attesi. Parliamo di Diablo Immortal, spin-off in salsa mobile del celebre franchise ruolistico: l'action RPG non vedrà più la luce entro al fine del 2021.

Diablo Immortal uscirà nella prima metà del 2022

Il comunicato, diffuso tramite il sito web di Blizzard, arriva in seguito all'ultimo report finanziario dell'azienda. In merito alle motivazioni del rinvio, il team di sviluppo parla del feedback ricevuto dai giocatori dell'alfa chiusa - che abbiamo provato noi stessi lo scorso aprile - e delle modifiche che Blizzard ha intenzione di implementare nella versione finale di Diablo Immortal. Modifiche che a quanto pare richiedono ulteriori ore di lavoro e, dunque, uno slittamento della data di uscita.

"Abbiamo sperimentato con i contenuti PvP come il Ciclo del Conflitto per renderlo più accessibile, nonché con i contenuti PvA di fine gioco come l'Inferiquiario per renderli più accattivanti. Ci siamo anche preoccupati di fornire il dovuto supporto ai controller per chi desidera giocare al nostro titolo in modo diverso", scrivono gli sviluppatori di Blizzard Entertainment, spiegando quali sono i contenuti e le feature a cui lavoreranno nel corso dei prossimi mesi.

"Tuttavia, purtroppo, queste modifiche e opportunità aggiuntive per migliorare l'esperienza di gioco non vedranno la luce nella finestra di tempo del 2021 come avevamo precedentemente annunciato". Arriviamo così alla conferma ufficiale del rinvio, con la nuova release programmata per la prima metà del 2022: "Il nuovo periodo di pubblicazione a cui puntiamo sarebbe la prima metà del 2022, per avere il tempo di implementare miglioramenti sostanziali all'intero gioco".

Chi attendeva l'uscita di Diablo Immortal su Android e iOS dovrà pazientare ancora un po'. Naturalmente, nel comunicato ufficiale non viene menzionato lo scandalo che ha colpito l'azienda: le motivazioni legate al rinvio sono, almeno sulla carta, di natura puramente tecnica.

In ogni caso, quella del supporto ai controller è una novità molto gradita: "L'entusiasmo di poter giocare a Diablo Immortal con un controller sta crescendo, ma stiamo ancora lavorando per superare i vari ostacoli che si presentano nell'adattare dei controlli toccabili a schermo per un controller", ha spiegato Blizzard sul suo sito ufficiale. Gli sviluppatori hanno inoltre anticipato l'imminente lancio di un nuovo test a partecipazione limitata: è previsto per quest'anno e includerà i miglioramenti richiesti dai giocatori dell'alfa chiusa e, probabilmente, contenuti inediti.