Blizzard, caso molestie: il presidente J. Allen Brack ha dato le dimissioni

Sono giornate molto delicate per Activision Blizzard: il colosso statunitense, publisher di Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch, è stata recentemente accusata per molestie e abusi nei confronti delle sue lavoratrici. Nonostante il diniego dei dirigenti, un'investigazione interna ha confermato le accuse e altri gravi episodi avvenuti all'interno dell'azienda, riguardanti pressioni finanziarie, ore di lavoro eccessive e, in generale, una pessima gestione.

Uno scandalo senza precedenti che ha innescato una serie di proteste - con una lettera aperta firmata da più di 1.500 dipendenti - e persino uno sciopero durato quattro ore. Come diretta conseguenza degli ultimi eventi, il presidente di Blizzard J. Allen Brack ha lasciato l'azienda.

J. Allen Brack lascia Blizzard dopo le recenti accuse

A pochi giorni dalla denuncia elaborata dal California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), Activision Blizzard ha annunciato ufficialmente le dimissioni di J. Allen Brack. L'ormai ex presidente di Blizzard aveva presto il posto dello storico CEO e co-founder Mike Morhaime nel 2019, lo stesso Morhaime che ha recentemente espresso il suo grande disappunto, affermando di "vergognarsi" delle gravissime accuse.

"A tutti i membri della community di Blizzard, vogliamo informarvi di un importante cambio di leadership in Blizzard Entertainment. A partire da oggi, J. Allen Brack si dimetterà dalla carica di presidente dello studio, Jen Oneal e Mike Ybarra guideranno Blizzard". Sarà quindi il duo costituito da Oneal e Ybarra a supervisionare la nuova - si spera - gestione dell'azienda.

Jennifer 'Jen' Oneal, ex capo di Vicarious Visions, è entrata in Blizzard Entertainment solo lo scorso gennaio per ricoprire il ruolo di vicepresidente esecutivo dello sviluppo, supervisionando i lavori su Diablo e Overwatch. L'ingresso di Mike Ybarra risale invece al 2019: l'ex dirigente della divisione Xbox di Microsoft era entrato a far parte di Blizzard Entertainment in qualità di vice presidente esecutivo e direttore generale del reparto tecnologico.

Per quanto concerne la caotica situazione aziendale, nel comunicato si legge: "Entrambi i dirigenti (Oneal e Ybarra) sono profondamente impegnati con i nostri dipendenti, al fine di garantire che Blizzard sia il luogo di lavoro più sicuro e accogliente posssibile per le donne e le persone di qualsiasi genere, etnia, orientamento sessuale o provenienza".

Prima di dare le dimissioni, J. Allen Brack si era dichiarato molto preoccupato per le accuse mosse contro la sua azienda e aveva promesso di incontrare i dipendenti per discutere in prima persona della questione. A quanto pare, a poco sono servite le riunioni con gli impiegati: il testimone passa a due veterani con un'esperienza trentennale nell'industria dei videogiochi; a loro il durissimo compito di salvare la reputazione di Blizzard e risollevare le sorti dell'azienda.

T-Mobile interrompe la partnership con Activision Blizzard



Uno dei più grandi sponsor della Call of Duty League e della Overwatch League ha interrotto la collaborazione con Blizzard Entertainment. Parliamo di T-Mobile, gigante europeo delle telecomunicazioni: il suo marchio è scomparso dai siti web delle due leghe eSport. Il tempismo sembra tutt'altro che causale, visto il tumulto che ha coinvolto l'azienda americana.

T-Mobile non ha rilasciato un comunicato ufficiale e, stando alle segnalazioni diffuse in rete, avrebbe silenziosamente rimosso il suo brand dal materiale promozionale legato ai campionati eSport di Blizzard. Curiosamente, il marchio dell'operatore tedesco è stato rimosso anche dalle divise dei giocatori dei New York Subliners: è stato notato durante l'ultima partita dello Stage V Major Tournament della Call of Duty League, trasmessa lo scorso 30 luglio.

Non c'è nulla di cui stupirsi, dopotutto sono molte le aziende che, in un modo o in un altro, hanno condannato il comportamento di Activision Blizzard. Microsoft, ad esempio, è stata molto chiara al riguardo: Phil Spencer, leader della divisione Xbox, ha espresso il suo sostegno personale per tutti coloro che hanno subito "molestie sessuali o discriminazioni". Nel tweet di Spencer non ci sono riferimenti espliciti al caso Blizzard, ma il dirigente Microsoft si è chiaramente rivolto ai dipendenti - e, in particolare, alle lavoratrici - del publisher americano.