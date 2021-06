Veterani di Call of Duty fondano Deviation Games: in arrivo un'esclusiva PlayStation

Dave Anthony e Jason Blundell, ex Treyarch con un ruolo di rilevanza nello sviluppo della serie Call of Duty, hanno annunciato l'avvio di un nuovo studio di sviluppo chiamato Deviation Games che si occuperà, anzitutto, di creare una nuova IP per Sony. Al momento non ci sono dettagli precisi sul progetto, ma visto il background dei due è possibile si tratti di un ambizioso FPS per PlayStation 5.

"Stiamo attingendo a ciò che abbiamo imparato durante i nostri decenni di attività complessiva nella creazione di giochi, ma vogliamo anche sviluppare qualcosa di fresco e ricco di innovazione come non avete mai sperimentato prima", ha scritto Anthony in un post su PlayStation Blog. "Stiamo cercando di creare un gioco enorme e ricco di contenuti con un focus su molta azione ed energia", ha aggiunto il veterano sottolineando che lo sviluppo è già in corso e il team conta già un centinaio di persone.

La partnership con Deviation Games è un altro importante colpo per Sony PlayStation, e segue l'annuncio a marzo di un accordo con Haven, uno studio di sviluppo indipendente fondato dalla ex Ubisoft e Stadia Jade Raymond. Sony sta chiaramente alzando il tiro per contrastare una Microsoft che dopo l'acquisizione di Bethesda sembra aver piani importanti, e che scopriremo domenica 13 giugno dalle 19.00 (ora italiana).

