Control è ora gratis con Epic Games Store: ecco come riscattarlo

In occasione dei Mega Saldi, Epic Games Store offre il download gratuito di Control, pluriacclamatro titolo targato Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake). Gli utenti registrati al marketplace di Epic potranno riscattare il regalo solo per un periodo di tempo limitato: ecco fino a che giorno potrete scaricare il gioco rivelazione del 2019.

Control: l'avventura di Jesse Faden è ora gratis con Epic Games



La storia di Control vede protagonista Jesse Faden: da bambina, Jesse era entrata in contatto con una forza paranormale che le ha conferito poteri soprannaturali. La protagonista sfrutterà le sue nuove abilità per ritrovare suo fratello Dylan, rapito da una misteriosa organizzazione governativa: è il Federal Bureau of Control, che ha il compito di studiare, contenere e controllare gli elementi soprannaturali al fine di manipolarli per i propri scopi.

"Dallo sviluppatore Remedy Entertainment, in questa avventura dinamica soprannaturale in terza persona dovrai imparare a dominare abilità ultraterrene, equipaggiamenti modificabili e ambientazioni interattive scontrandoti nel frattempo con un mondo imprevedibile e oscuro", recita la descrizione del gioco presente su Epic Games Store.

Per scaricare Control senza costi aggiuntivi basterà visitare la pagina del prodotto su Epic Games Store, accedere con il proprio account Epic e cliccare su "Ottieni". A quel punto si potrà procedere con l'installazione del gioco su PC o limitarsi all'aggiunta del titolo alla propria libreria. Il gioco gratis è disponibile al download fino alle 17.00 di giovedì 17 giugno .

La versione in regalo è quella standard. La Ultimate Edition, che include tutte le espansioni rilasciate finora, viene venduta a un prezzo consigliato di 39,99 euro. In alternativa, chi vorrà acquistare le singole espansioni le troverà disponibili su Epic Games Store con uno sconto pari al 50% - valido per il Season Pass, per il DLC 1 (Le Fondamenta) e per il DLC 2 (EMA).

Ricordiamo che Control è disponibile su PC - con pieno supporto al Ray Tracing e al DLSS -, PlayStation 4, Xbox One e, con la Ultimate Edition, su PlayStation 5 e Xbox Series X.