Epic Games Store, ritornano i Mega Saldi: sconti e giochi gratis ogni settimana

Per la gioia degli spendaccioni, Epic Games Store rilancia i suoi Mega Saldi, promozione che aveva riscontrato un notevole successo grazie ai numerosi sconti e, soprattutto, ai coupon offerti in regalo a tutti gli utenti (anche ai neo-iscritti). Nelle quattro settimane dei saldi sarà anche possibile riscattare dei giochi gratuiti, tra cui NBA 2K21, già disponibile per il download senza costi aggiuntivi.

Mega Saldi: sconti su Cyberpunk 2077, Assassin's Creed e molti altri

Le offerte dei Mega Saldi di Epic Games Store sono disponibili dallo scorso giovedì, 20 maggio, e lo saranno fino al prossimo 17 giugno. Tra i numerosi giochi in sconto troviamo anche le ultime grandi release: c'è Assassin's Creed Valhalla (25% di sconto), Oddworld: Soulstorm (-20%), Godfall (-34%) e Outriders (-25%). Troviamo anche il popolare Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, in vendita al prezzo consigliato di 47,99 euro (-20%).

Per l'occasione, Epic ha rilasciato un trailer dedicato alle principali offerte dei Mega Saldi. Il publisher ci ricorda, inoltre, che ogni settimana verrà reso disponibile un gioco gratuito per tutti gli utenti registrati allo Store: si parte da NBA 2K21, ultima iterazione del popolare simulatore di basket. Una volta scaricati, i giochi gratis resteranno nella vostra libreria, per sempre.

Il cavallo di battaglia dei Mega Saldi restano però i buoni Epic, dal valore di 10 euro - e validi per qualsiasi gioco che costi almeno 14,99 euro. "Ogni volta che userai un buono Epic durante i Mega Saldi te ne daremo un altro", ci ricorda Epic Games. In parole povere, ogni acquisto valido garantirà agli utenti un altro coupon da utilizzare per l'acquisto successivo.

Ai saldi si affiancano le Mega Offerte settimanali dedicate ai giochi più popolari dell'Epic Games Store. Ecco dunque che i giocatori di Fortnite potranno riscuotere gratuitamente il pacchetto sfide Ombre di strada, il quale include il costume Ruby Shadows, il dorso decorativo Blackout Bag, il piccone Shadow Slicer e il Deltaplano Sky Shadow.

Un altro promemoria: coloro che acquisteranno una copia di Kingdom Hearts III (PC) su Epic Games Store - attualmente disponibile con uno sconto del 33% - otterranno 3 mesi di abbonamento Disney+. L'offerta è valida solo fino al 31 maggio.