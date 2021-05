Returnal completato in 5 minuti: l'incredibile impresa di uno speedrunner

L'elevato livello di sfida di Returnal lo rende un titolo perfetto per quegli speedrunner che vogliono mettersi alla prova. Come volevasi dimostrare, sono arrivati i primi tentativi dalla community, così come i primi record. È il caso di MentalToast, giocatore che è riuscito nell'invidiabile impresa di completare una run in appena 5 minuti. Basti pensare che, durante la nostra prova, abbiamo impiegato almeno 2 ore per arrivare alla boss fight finale del gioco.

Returnal: una run da record per lo speedrunner MentalToast

4 minuti e 58 secondi. È questo il tempo impiegato dallo speedrunner MentalToast per completare il secondo ciclo di biomi di Returnal, partendo dal quarto bioma fino ad arrivare allo scontro definitivo. Il tutto è stato documentato con un video di gameplay che mette in mostra l'abilità del giocatore, il quale dimostra una padronanza a dir poco sorprendente del brutale titolo di Housemarque, nonostante il gioco sia uscito poche settimane fa (30 aprile).

Attenzione : il filmato pubblicato dallo speedrunner contiene spoiler sui contenuti di Returnal, in particolare per quanto riguarda gli ultimi biomi e il boss finale.

Come osserviamo nella clip, MentalToast ignora gran parte dei nemici per procedere a tutta velocità verso i biomi successivi, servendosi quasi unicamente dell'abilità di scatto. Lo speedrunner evita anche le boss fight del quarto e del quinto bioma, accedendo direttamente al sesto livello tramite un portale che permette a Selene di raggiungere l'abisso.

Avendo già completato il gioco, lo speedrunner può contare su gran parte dei potenziamenti permanenti, così come su un elevato livello di competenza, che gli consente di infliggere un quantitativo di danni più che sufficiente per abbattere l'ultimo boss.

Trattandosi del primo grande record legato a Returnal, è molto probabile che qualche altro speedrunner stia già provando a battere il tempo registrato da MentalToast. Ricordiamo, comunque che Housemarque ha appena rilasciato una nuova patch del gioco (1.3.7) per la correzione di diversi bug segnalati dai giocatori. Il gioco è disponibile in esclusiva su PlayStation 5.