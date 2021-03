Jade Raymond, da Google a Sony: un nuovo studio per un gioco PlayStation

Con la recente chiusura della divisione Stadia Games and Entertainment, Jade Raymond ha dovuto dire addio a Google, dopo due anni di servizio presso il colosso di Mountain View. Per la produttrice canadese - fondatrice di Ubisoft Toronto e di Motive Studios (EA) - inizia però una nuova avventura che la porta nel mondo Sony: la Raymond ha fondato Haven, uno studio di sviluppo indipendente che realizzerà la prossima IP originale per PlayStation.



Dopo Stadia tocca a PlayStation: Jade Raymond fonda Haven

Con circa 25 anni di esperienza nel mondo dei videogiochi, Jade Raymond aveva inaugurato la sua carriera proprio negli uffici di Sony Computer Entertainment, contribuendo alla nascita del primo team di sviluppo di Sony Online. Dopo aver lavorato con Electronic Arts e Ubisoft - qui come co-creatrice della serie Assassin's Creed - per la Raymond è stata la volta di Google, assumendo la dirigenza della divisione SG&E dedicata allo sviluppo di giochi per Stadia.

Sappiamo tutti com'è andata a finire con Google Stadia, passiamo dunque alla notizia che ha riavvicinato Jade Raymond a Sony. La compagnia nipponica ha infatti deciso di investire nella nuova software house della veterana canadese, ovvero Haven Entertainment Studios, così come nel primo progetto del team indipendente. Il primo gioco di Haven sarà infatti una nuova IP originale per le piattaforme PlayStation, dunque per PS5 e, probabilmente, PS4.

"Sony Interactive Entertainment è orgogliosa di sostenere e investire in Haven e nel suo futuro", ha dichiarato Hermen Hulst, Head of PlayStation Studios. "Comprendiamo le sfide e i vantaggi derivanti dalla creazione di team creativi da zero, come ha fatto Jade, grazie alla propria vasta esperienza che ha dato vita a molte delle più grandi serie di giochi. Siamo fiduciosi ed entusiasti del futuro brillante di Haven Studios e del suo primo progetto, attualmente in fase di sviluppo".

Anche Jade Raymond è intervenuta per commentare la partnership con Sony: "[...] Il lancio di uno studio indipendente con il supporto di SIE ci offre la massima libertà di oltrepassare i limiti con il supporto di un editore che conosce a fondo il processo creativo di creazione dei giochi ed è noto per la costante ricerca della qualità e per l'approccio incentrato sul giocatore".

Jade Raymond introduces Haven, a new Montreal-based game development studio working on an original, new IP for PlayStation: https://t.co/98Iug9Em0V pic.twitter.com/hTjLsDNbbV — PlayStation (@PlayStation) March 16, 2021

Con sede a Montreal, quello di Haven è uno studio indie formato da alcuni dei più grandi talenti dell'industria, tra cui figurano designer e programmatori con oltre dieci anni di esperienza. Prossimamente scopriremo quale sarà il nome della prima creazione del team canadese.