Una copia ancora sigillata di Skyrim è stata venduta all'asta per 600 dollari

È accaduto nella stessa asta che ha visto la vendita record di una copia di Super Mario 64 per 1,56 milioni di dollari. Ma nel caso della copia ancora sigillata di Skyrim la cifra che si è raggiunta durante l'asta è ancora più sorprendente: ben 600 dollari per un gioco di "soli" 10 anni fa.

Non solo Super Mario 64 a 1,56 milioni di dollari: anche Skyrim a 600!

Venduta durante l'asta organizzata da Heritage Auctions, si è trattato di una copia di Skyrim per Xbox 360. Peraltro facilmente trovabile nei normali negozi di videogiochi fino a poco tempo fa.

Questa copia sigillata di Skyrim per Xbox 360 ha ottenuto una valutazione di 9.2 A+ da parte di Heritage Auctions, il che vuol dire che è ancora in condizioni pressoché ottimali, praticamente come nuova. Nel corso dello stesso evento, una copia di Red Dead Redemption per Xbox 360 è stata venduta per 384 dollari, mentre un Tomb Raider originale è stato battuto addirittura a 144 mila dollari!

Skyrim è tutt'oggi considerato come uno dei migliori giochi di ruolo della storia dei videogiochi, anche per effetto di una longevità decisamente importante, resa possibile anche dal supporto al modding e una community tutt'oggi molto attiva.

