Uno smartwatch di lusso dedicato a Super Mario: costerà circa 1.800 euro

Di gadget dedicati a Super Mario ce ne sono molti, forse addirittura troppi. Basti pensare al fantastico set che LEGO ha dedicato al piccolo idraulico saltellante e, più recentemente, a suo fratello Luigi. L'annuncio dell'ultimo prodotto griffato 'Mario' ha però colto alla sprovvista molti fan: si tratta di un orologio di lusso, prodotto dalla prestigiosa maison di orologeria TAG Heuer.

Per essere precisi, parliamo di un'edizione limitata di TAG Heuer Connected, uno smartwatch basato su Wear OS che offre un'ampia gamma di funzionalità e, per l'occasione, un esclusivo design ispirato ai colori della mascotte Nintendo. Vi anticipiamo che non costerà poco.

TAG Heuer Connected Super Mario L.E.: prezzi e disponibilità

L'annuncio dello smartwatch di TAG Heuer era stato diffuso già qualche giorno fa, ma solo oggi possiamo dare uno sguardo ravvicinato a questo gioiellino.

Sull'esclusiva confezione di colore rosso troviamo i loghi della casa svizzera e di Mario: al suo interno c'è il modello Connected in edizione limitata, un orologio dal design elegante in cui troviamo diversi richiami all'universo di Super Mario, come l'appariscente logo inciso in lacca rossa sulla corona o la Super Stella che si illuminerà puntualmente alle ore 9. Tra le altre caratteristiche troviamo una cassa in titanio grado 2, due cinturini intercambiabili - uno in caucciù rosso e uno in pelle nera su caucciù rosso. Sulle fibbie ritroveremo il logo con la M di Mario.

A watch like no other!#Nintendo’s iconic character, Mario, is taking over the TAG Heuer Connected with a new limited edition timepiece in a daring, creative style.



Avviando lo smartwatch, gli utenti verranno accolti da uno splash screen che vede protagonista lo stesso Mario. La versione dedicata al piccolo eroe avrà quattro watchface preinstallate, tutte ispirate alla serie Nintendo e disponibili in esclusiva per gli acquirenti della Limited Edition. Il quadrante animato di Mario, specifica TAG Heuer, verrà rilasciato anche per la nuova collezione di orologi Connected, ma non sarà disponibile per i modelli precedenti.

Trattandosi di uno smartwatch compatibile con Wear OS, sul fronte software troveremo tutte le funzionalità integrate nel sistema operativo di Google, come le feature dedicate all'attività sportiva e al benessere, così come le app Musica, Agenda e Traduttore del colosso di Mountain View.

Veniamo alle note dolenti: il prezzo. Trattandosi a tutti gli effetti di un prodotto di lusso, TAG Heuer Connected Super Mario Limited Edition non sarà alla portata di tutti. Secondo The Verge, il prezzo partirà da 2.150 dollari (poco più di 1.800 euro), in linea dunque con gli altri modelli della gamma Connected - ma attendiamo conferma per quanto concerne il mercato italiano. Visitando il sito ufficiale di TAG Heuer è possibile registrarsi per poter acquistare uno dei 2.000 modelli che verranno commercializzati il prossimo 15 luglio. Tenterete la fortuna?