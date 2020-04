LEGO Super Mario: in preordine il set di mattoncini più ''smart'' del momento. Ecco come funzionano

Dopo l’annuncio ufficiale del mese scorso, LEGO e Nintendo svelano ulteriori dettagli riguardanti la nuova serie di set ''smart'' LEGO Super Mario che prevede la costruzione interattiva dei mattoncini con protagonista l’iconico idraulico con baffi che dal 1985 ad oggi ha conquistato videogiocatori in tutto il mondo. A partire dal 7 aprile, tutti gli utenti possono preordinare le Avventure di Mario - Starter Pack, il primo set della serie che permette di sbloccare poi i livelli successivi. E' disponibile sul sito ufficiale al prezzo di 59,99 euro anche se il tutto arriverà solo dal 1 agosto 2020 (e al momento il set è già esaurito).

LEGO Super Mario: ecco come funziona

LEGO Super Mario non sarà un classico videogioco ma nemmeno un set di mattoncini: rappresenterà un nuovo modo sicuramente rivoluzionario di divertire i fan dell’idraulico con i baffi i quali potranno interagire con i personaggi del gioco anche nel mondo reale. In questo caso è pensato più per i bambini dai sei anni in su, ma anche i fan non potranno farne a meno di costruire livelli e di prendere parte a sfide interattive, finalizzate alla raccolta di monete virtuali districandosi tra mattoncini LEGO, piattaforme nuvola e combattendo contro i Goomba e il cattivo Browser Junior.

Questo primo set contiene sette mattoncini interattivi esclusivi indispensabili per interagire con Super Mario che è anche dotato di un piccolo schermo che fa partire un timer nel momento in cui il giocatore posiziona il personaggio sul mattoncino dal quale prenderà il via la sfida. La bellezza di questi nuovi scenari è quella di poter combinare il Pack Starter con i Pack di Espansione, due dei quali sono già stati rivelati: lo Scivolo della Pianta Piranha - Pack di Espansione e la Battaglia Finale al Castello di Bowser - Pack di Espansione. L'unione dei vari set permetterà di personalizzare il gioco costruendo percorsi unici.

“Siamo stati entusiasti della reazione mondiale all’annuncio del nuovo Lego Super Mario,” ha commentato Jonathan Bennink, Digital Design Lead di LEGO Super Mario, LEGO Group. “Gli appassionati vogliono ricevere ancora più informazioni, quindi sono lieto che oggi abbiamo potuto svelare maggiori dettagli riguardanti questa nuova meravigliosa collaborazione, che ha portato a una reimmaginazione dell'esperienza di costruzione LEGO e a un modo completamente nuovo di giocare ispirato all'amata icona del videogioco, il simpaticissimo Mario. Non vediamo l'ora di vedere all'opera gli appassionati, che si sfideranno a vicenda grazie a questa esperienza di gioco molto coinvolgente”.