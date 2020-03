LEGO e Super Mario: l'alleanza è ufficiale! Tantissimi set di mattoncini in arrivo. Video

Super Mario e LEGO insieme per rendere ancora più interessante il mondo dei mattoncini. LEGO ha pubblicato sulla propria pagina di Facebook un video teaser in cui viene mostrato un enorme Super Mario in pieno stile minifigure di LEGO. Un video che va a confermare quello che da qualche settimana era già nell'aria ossia la collaborazione in arrivo tra Nintendo e la casa dei mattoncini più famosa al mondo.

Al momento putroppo non è possibile sapere cosa effettivamente "bolle in pentola" ma addirittura si pensa ad un possibile gioco per smartphone magari in Realtà Aumentata che permetterà di essere giocato appunto con i LEGO di Super Mario.

LEGO e Super Mario: ecco il video

"Stiamo costruendo qualcosa di bello! Rimani sintonizzato...". Questo è quello che si legge nel messaggio, con un'animazione a corredo in cui viene mostrata una sorta di Super Mario nel classico stile degli omini LEGO e un display con punto interrogativo alla Mario Mystery Block.

Sono in arrivo probabilmente una serie di set creati ad hoc da LEGO con le sembianze di Super Mario e sicuramente dei suoi personaggi più importanti del videogioco. Un potenziale davvero enorme quello tra i due colossi che di certo non potranno che andare a ruba acquistati dagli utenti fedeli ad entrambi i brand. Proprio di recente, vari rappresentanti di Nintendo, tra cui lo stesso Shigeru Miyamoto, avevano espresso l'intenzione di espandere ulteriormente le proprietà intellettuali della compagnia in altri ambiti e questa di Super Mario sembra proprio essere una di quelle iniziative.