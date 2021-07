Super Mario 64 infrange ogni record: battuto all'asta per 1,56 milioni di dollari

Sono giornate molto calde per i collezionisti, in particolare per quelli di videogiochi. Lo scorso venerdì, 9 luglio, una copia sigillata del primissimo The Legend of Zelda (1987) era stata venduta alla modica cifra di 870.000 dollari. Quello che era, di fatto, un nuovo record per il collezionismo videoludico è stato infranto poche ore dopo da un altro titolo prodotto da Nintendo: è Super Mario 64, battuto all'asta per ben 1.560.000 dollari, una cifra senza precedenti.



Super Mario 64 "supera" The Legend of Zelda: l'asta di Heritage

Lo scorso weekend, la statunitense Heritage Auctions ha organizzato la prima asta dedicata esclusivamente ai videogiochi. In questi tre giorni, i giochi più "preziosi" dell'industria videoludica sono stati venduti a cifre astronomiche: una copia di Super Mario World del 1991 è stata battuta all'asta per 360.000 dollari, mentre Final Fantasy (1990) è stato acquistato per 204.000 dollari.

Nella prima giornata c'è persino stato un record, quello di The Legend of Zelda: si tratta di una copia sigillata del gioco per Nintendo Entertainment System, conservato in condizioni quasi perfette - è stato valutato 9.0 da Wata Games. Per la precisione, parliamo di una versione del gioco che era stata prodotta solo per pochi mesi nel 1987, come parte della prima vera produzione.

Ciononostante, il record di The Legend of Zelda è durato solo due giorni: è stato l'idraulico saltellante a strappargli il primato. Da Super Mario World passiamo al più "recente" Super Mario 64, rilasciato negli USA nel settembre del 1996 in esclusiva per Nintendo 64. Ieri, 11 luglio, il capolavoro di Shigeru Miyamoto ha fatto la sua comparsa all'asta di Heritage Auctions, con una copia sigillata che ha ricevuto una valutazione di 9.8 A++ nella scala Wata; come spiega Heritage, è il punteggio più alto mai assegnato a una copia della prima avventura 3D di Mario.

Questa copia di Super Mario 64 è stata venduta per 1,56 milioni di dollari: è ufficialmente il videogioco più costoso di sempre mai venduto. Questa volta quanto durerà il record?