Skyrim incontra il machine learning: l'incredibile trailer realizzato da un fan

A 10 anni dal suo scoppiettante debutto, The Elder Scrolls V: Skyrim continua ad entusiasmare gli amanti dei giochi di ruolo, in particolare quelli più "smanettoni".

Dopo aver accolto le mod più fantasiose - e quelle più utili - un altro modder ha trovato il modo di riutilizzare le voci in-game di Skyrim per realizzare una serie di contenuti inediti, il tutto avvalendosi del machine learning. Il risultato? Possiamo ammirarlo in un trailer fanmade.

SKVA Synth: molto più di una semplice mod per Skyrim

DanRuta è il modder che ha dato vita a SKVA Synth, una mod che può essere sfruttata come un autentico sintetizzatore vocale. Il tool, basato sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, è in grado di generare nuove linee di dialogo partendo dalle voci associate agli NPC di Skyrim, adottando quella che l'autore definisce una "sintesi vocale neurale".

SKVA Synth consente agli utenti di caricare diversi modelli vocali estrapolati da diversi giochi open-world di Bethesda - non solo TES V, dunque. Dopo aver scelto le voci desiderate sarà possibile regolare aspetti come l'intonazione, l'enfasi e la durata delle sillabe pronunciate. Per capire le potenzialità di questo strumento vi lasciamo a un trailer realizzato dall'utente Adriac.

Le voci di alcuni personaggi di Skyrim (Serana, doppiata da Laura Bailey) e persino di Fallout 4 (Cait, Katy Townsend) sono state riadattate per pronunciare battute inedite, il tutto grazie al machine learning. Certo, ci sono sempre margini di miglioramento - i dialoghi potrebbero essere ancora più naturali - ma il primo risultato ha dell'incredibile.

Questi tool basati sull'utilizzo dell'IA potrebbero essere scelti in futuro per realizzare contenuti di ogni tipo - o interi videogiochi - utilizzando le voci di qualsiasi doppiatore. Probabilmente ci vorranno molti anni prima di poter replicare la qualità dei prodotti originali, eppure le basi ci sono e non vediamo l'ora di assistere a nuove sperimentazioni, magari con altri giochi.