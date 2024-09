Un nuovo State of Play: questa sera, annunci per più di 20 giochi per PS5 e PS VR2

Tra poche ore si terrà un nuovo showcase dello State of Play. Il popolare format di Sony ritorna questa sera per mostrarci le ultime novità dedicate a PS5 e a PS VR2: sono previsti più di 20 nuovi annunci e aggiornamenti sui giochi in arrivo. Gli italiani faranno bene a prepararsi un po' di caffè.

Sono giornate calde per gli appassionati dei videogiochi. Questa settimana e, più precisamente, da questo giovedì fino a domenica, si svolgerà il Tokyo Game Show 2024, nuova edizione della più importante kermesse asiatica dedicata alla game industry. Per l'occasione, publisher e sviluppatori hanno già programmato diversi appuntamenti al fine di presentare le loro ultime novità.

Una di queste aziende ha però un netto vantaggio rispetto alle 'rivali', anticipando il proprio showcase di un paio di giorni rispetto all'inaugurazione della fiera. Parliamo di Sony, che poche ore fa ha annunciato un nuovo State of Play: il prossimo appuntamento verrà trasmesso nella serata di oggi, martedì 24 settembre, e vedrà protagonisti PS5 e PS VR2.

State of Play, 24 settembre: quando e come seguirlo



"Sintonizzatevi per notizie e aggiornamenti su più di 20 giochi in arrivo su PS5 e PS VR2 da studio di tutto il mondo", scrive Sid Shuman, responsabile delle comunicazioni di Sony Interactive Entertainment. Vengono quindi confermati nuovi annunci dedicati al parco titoli di PS5 e a quello del 'bistrattato' visore VR - la cui produzione, a detta di Bloomberg, sarebbe stata momentaneamente interrotta lo scorso marzo per far fronte a un esubero di scorte in magazzino.

Come per i precedenti eventi tratti da questo format, lo State of Play di questa sera verrà trasmesso sui canali ufficiali di PlayStation, su YouTube e Twitch. Lo show verrà trasmesso in lingua inglese e in giapponese e avrà una durata stimata di poco più di 30 minuti. L'orario non è particolarmente comodo per noi italiani: la presentazione inizierà alle 23:59 .

Quali annunci aspettarsi da Sony

Sebbene Sony non abbia diffuso ulteriori informazioni sugli annunci di questa sera, possiamo farcene un'idea basandoci sulle indiscrezioni più recenti.

Con ogni probabilità daremo un nuovo sguardo ravvicinato a Until Dawn, 'remaster' dell'omonima avventura narrativa horror sviluppata da Supermassive Games - autori dell'antologia di The Dark Pictures - e rilasciata originariamente nel 2013 su PS3, con tanto di supporto ai motion controller di PlayStation Move. Ricordiamo che questa versione è stata riprogettata per PS5 e PC e ci si aspetta un notevole upgrade in termini di qualità visiva.

Il lancio di Until Dawn, previsto per il 4 ottobre, sarà affiancato da quello di un altro horror - un altro rifacimento, peraltro. Allo State of Play potremmo infatti vedere un nuovo trailer di Silent Hill 2, che arriverà sull'ammiraglia Sony l'8 ottobre e che promette di far rivivere gli incubi dell'indimenticabile gioco PS2 rilasciato da Konami nel 2001.

Ci aspettiamo aggiornamenti anche per Horizon LEGO Adventures, a cui manca ancora una data di lancio ben definita, nonostante la release sia ancora prevista per il 2024. Sicuramente non mancherà uno spazio dedicato a PS5 Pro, fresca d'annuncio, né un nuovo trailer che metterà in mostra le edizioni limitate della 30th Anniversary Collection, presentata pochi giorni fa.