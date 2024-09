PlayStation 30th Anniversary Collection, una fantastica operazione nostalgia firmata Sony

Sony ha annunciato le console PlayStation 5 Pro e PS5 Digital Edition in edizione limitata "30th Anniversary", per festeggiare tre decenni di vita della console, introdotta per la prima volta il 3 dicembre 1994 in Giappone. Un'operazione nostalgia bellissima, che coinvolge anche PS Portal e non solo.

Introdotta il 3 dicembre 1994 in Giappone, la PlayStation di Sony è diventata nel corso dei successivi decenni "LA" console casalinga per antonomasia. Ed è proprio per festeggiare i 30 anni di vita del marchio che Sony ha svelato una collezione a tema che è un omaggio al passato, un'operazione nostalgia che quasi quasi ci fa dimenticare il prezzo elevato di PS5 Pro.

La "PlayStation 30th Anniversary Collection", venduta in quantità estremamente limitate, riprende i colori della prima PlayStation, ed è disponibile in varie opzioni che vi elenchiamo di seguito:

PlayStation 5 Pro - 30th Anniversary Limited Edition Bundle

Questa offerta include l'appena annunciata console PS5 Pro in edizione limitata e gli accessori abbinati, sempre in edizione limitata: controller wireless DualSense, controller wireless DualSense Edge, stazione di ricarica DualSense e una copertura della console per un'unità disco (unità disco venduta separatamente). Include anche un supporto verticale e speciali oggetti da collezione:

Alloggiamento del connettore del cavo del controller PlayStation in stile originale

Quattro fascette per cavi con i tipici loghi PlayStation

Adesivo PlayStation

Poster PlayStation in edizione limitata (1 di 30 disegni possibili)

Graffetta PlayStation

PlayStation 5 Digital Edition - 30th Anniversary Limited Edition Bundle

Oltre alla PS5 Digital Edition in edizione limitata e gli accessori abbinati, sempre in edizione limitata - controller wireless DualSense e una copertura della console per un'unità disco (unità disco venduta separatamente) -, il bundle include anche un supporto verticale e gli oggetti da collezione già citati.

Oltre a questi due bundle, Sony ha realizzato edizioni 30th Anniversary Limited Edition di PlayStation Portal, il suo remote player, e dei controller DualSense Edge e DualSense, entrambi wireless.

La PlayStation 30th Anniversary Collection sarà disponibile dal 21 novembre. "Saranno disponibili per l'acquisto 12.300 unità di PlayStation 5 Pro - 30th Anniversary Limited Edition Bundle, con i numeri dell'edizione limitata incisi sull'unità. Il numero rappresenta il mese e la data di lancio della prima console PlayStation", specifica la casa nipponica.

In Italia sarà possibile procedere al preordine dei dispositivi parte di questa collezione dal 26 settembre direttamente da PlayStation Direct, direct.playstation.com, ma vi sarà anche la possibilità di preordinare il DualSense in edizione limitata dalla stessa data anche dai negozianti che partecipano all'iniziativa. La stessa cosa è vera per PlayStation 5 Digital Edition, ma dal 10 ottobre.