PlayStation 5 Pro ufficiale: sale la potenza della GPU, ma il prezzo è shock

Mark Cerny, Lead Architect di PS5, ha svelato PlayStation 5 Pro nel corso di una presentazione tecnica della durata di 9 minuti. La nuova console di Sony si presenta con un design rivisitato, ma è ciò che c'è sotto il cofano a cambiare profondamente.

PS5 Pro, come intuibile dal nome, è tecnicamente più potente dell'attuale modello sul mercato, soprattutto sul fronte della GPU. In questo modo la console può garantire un frame rate più alto anche garantendo un'elevata qualità (cioè giocare a 60 fps in Fidelity Mode in tutti i giochi), cosa non possibile con PS5.

Ma prima di approfondire, le brutte notizie: PlayStation 5 Pro arriverà il 7 novembre a 799,99€.

Le novità hardware di PS5 Pro: GPU molto più potente e non solo

A spingere PS5 Pro troviamo un nuovo SoC, realizzato da TSMC e sempre progettato con AMD. Al momento Sony non ha parlato del processore produttivo. La CPU prevede nuovamente 8 core Zen 2, infatti è la GPU ad aver ricevuto le maggiori attenzioni.

"Con PS5 Pro, passiamo a una GPU con il 67% di unità di calcolo in più rispetto all'attuale PS5 e una memoria più veloce del 28%. Nel complesso, ciò consente un rendering fino al 45% più veloce per il gameplay, rendendo l'esperienza molto più fluida".

Sony non lo dice, ma è probabile che sia passata da una GPU basata su architettura RDNA 2 a una soluzione RDNA 3, con alcune integrazioni che sui chip grafici delle schede video desktop vedremo solo con le GPU RDNA 4 di prossimo arrivo.

Dalle 36 CU RDNA 2 di PS5 si è passati a 60 CU, con prestazioni che potrebbero essere simili a quelle di una Radeon RX 7800 XT per PC desktop.

Focus, e non poteva essere altrimenti, sul ray tracing. "Abbiamo aggiunto un ray tracing ancora più potente che fornisce una riflessione e una rifrazione della luce più dinamiche. Questo permette di proiettare i raggi a una velocità doppia, e a volte tripla, rispetto all'attuale console PS5".

A dare manforte alle capacità di rendering c'è anche "PSSR", sigla di PlayStation Spectral Super Resolution, tecnologia che appare simile nell'intento a NVIDIA DLSS, AMD FSR e Intel XeSS. Sony la descrive come "un upscaling guidato dall'intelligenza artificiale che utilizza una tecnologia basata sull'apprendimento automatico per fornire una chiarezza d'immagine super nitida aggiungendo una straordinaria quantità di dettagli".

A completare il SoC troviamo ancora una volta 16 GB di memoria GDDR6, ma a 18 Gbps invece che a 14 Gbps. Un'altra novità tecnica riguarda lo storage integrato, con l'SSD M.2 interno da 2 TB anziché 1 TB come l'attuale versione.

PS5 Pro, le novità del design

Non ci sono enormi novità dal punto di vista del progetto, almeno osservando l'esterno. Sony rivendica questa scelta, affermando di aver "mantenuto l'aspetto della PS5 Pro coerente con l'intera famiglia di prodotti PS5".

L'altezza è la stessa della PS5 originale e la larghezza è la stessa dell'attuale PS5 Slim per supportare un miglior sistema di raffreddamento e sostenere l'hardware più potente. I giocatori possono aggiungere un'unità disco Blu-ray Ultra HD o sostituire le cover della console quando saranno disponibili.

Altre novità: PS5 Pro Game Boost e Wi-Fi 7

Altri miglioramenti includono PS5 Pro Game Boost, che può essere applicato a più di 8.500 giochi PS4 retrocompatibili riproducibili su PS5 Pro. Questa funzionalità può stabilizzare o migliorare le prestazioni dei giochi PS4 e PS5 supportati. È disponibile anche la qualità dell'immagine migliorata per i giochi PS4 per migliorare la risoluzione su determinati titoli PS4.

PS5 Pro verrà inoltre lanciata con l'ultima tecnologia wireless, Wi-Fi 7, nei territori che supportano questo standard. Sono supportati anche VRR e giochi 8K.

Sony fa sapere che diversi giochi saranno patchati con aggiornamenti gratuiti per sfruttare le funzionalità di PS5 Pro. "Questi giochi possono essere identificati con un'etichetta PS5 Pro Enhanced all'interno del loro titolo". Tra i giochi citati contiamo: Alan Wake 2, Assassin's Creed: Shadows, Demon's Souls, Dragon's Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel's Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant e The Last of Us Part II Remastered.

PS5 Pro prezzo e data di uscita

PlayStation 5 Pro arriverà il 7 novembre a 799,99€, con preordini aperti il 26 settembre. Includerà un SSD da 2 TB, un controller wireless DualSense e una copia di Astro's Playroom preinstallata. PS5 Pro non prevede il lettore ottico, ma potete acquistare quella già disponibile per la PS5 Slim. Nella confezione non è previsto nemmeno lo stand per posizionarla in verticale.