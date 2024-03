Sony avrebbe interrotto la produzione di PSVR 2: troppe scorte in magazzino?

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Sony avrebbe interrotto la produzione di PSVR 2 in attesa di smaltire le scorte in magazzino. A quanto pare la popolarità tra i giocatori continua a calare per uno degli accessori che nell'ultimo anno ha diviso i fan di PlayStation.

Il visore è stato lanciato l'anno scorso a un prezzo di listino (per l'Italia) di 600 euro, superiore a quello della console anche in seguito all'aumento stabilito da Sony. Naturalmente, la proposta ha fatto discutere, seppur i preordini del dispositivo offrirono, a detta del produttore, segnali rassicuranti.

Tuttavia, pare che l'entusiasmo iniziale sia progressivamente calato trimestre dopo trimestre, al punto che Sony avrebbe dovuto frenare la produzione. Secondo la testata americana, alla base del calo vi sarebbe la mancanza di contenuti. In effetti, la libreria di PSVR 2 non è poi così varia e molti dei titoli non sono altro che riproposizioni di giochi già disponibili per la prima versione del visore.

Peraltro, pare che i licenziamenti annunciati alla fine di febbraio abbiano influenzato fortemente il lavoro sulla realtà virtuale dell'azienda. In particolare, parte dei licenziamenti avrebbero colpito Firesprite, lo studio che ha dato vita a Horizon: Call of the Mountain, uno dei titoli di maggior successo per la periferica.

Nel frattempo, Sony ha annunciato che il supporto per il PC è in fase di test e dovrebbe essere disponibile dalla fine di quest'anno. Questo aprirebbe per PSVR2 le porte a una libreria di giochi più solida, oltre che naturalmente a una platea di utenti più ampia.