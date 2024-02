PlayStation VR2, Sony sta lavorando sulla compatibilità del visore con il PC

A un anno dall'approdo sul mercato, Sony sta testando la compatibilità di PlayStation VR2 con il PC. La notizia arriva, e quasi passa inosservata, all'interno di un post sul blog di PlayStation, in cui si evidenzia una selezione di giochi per la VR di PS5 in arrivo.

Oltre ai dettagli su titoli come Zombie Army VR e The Wizards - Dark Times: Brotherhood (in uscita oggi), Sony scrive quanto segue: "Siamo lieti di annunciare che al momento stiamo testando la possibilità dei giocatori di PS VR2 di accedere a giochi aggiuntivi su PC per offrire una varietà di giochi persino maggiore ai titoli PS VR2 accessibili attraverso PS5. Speriamo di rendere questo supporto disponibile nel 2024, quindi restate connessi per ulteriori aggiornamenti".

Il supporto a PS VR2 su PC era qualcosa che gli utenti volevano da tempo. Alcuni modder hanno provato con alterni successi nei mesi scorsi a scardinare il legame del visore con PS5, quindi l'impegno ufficiale di Sony andrà a colmare un vuoto. La mossa della casa nipponica potrebbe non solo incrementare le vendite del visore, ma anche dare un impulso all'industria dei giochi VR che non è mai effettivamente decollata.