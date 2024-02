Star Wars Battlefront: Classic Collection, l'edizione definitiva dei due cult di LucasArts arriva il 14 marzo

Durante il Nintendo Direct, palco sul quale sono stati annunciati i primi due giochi Xbox che approderanno su Nintendo Switch, Aspyr Media ha presentato Star Wars Battlefront: Classic Collection, una raccolta con i titoli originali rilasciati negli anni 2000 da LucasArts. Oltre ai due giochi, saranno inclusi tutti i contenuti extra. La nuova edizione sarà disponibile a partire dal 14 marzo, non solo per Nintendo Switch, ma anche per PC, Xbox e PlayStation.

Partiamo da una precisazione: non si tratta di una vera e propria rimasterizzazione, quanto più di un porting delle opere originali. Tuttavia non mancano alcune novità, come la presenza di tutte le mappe bonus e dei contenuti che prima erano esclusivi per console specifiche.

Senza dubbio, però, la caratteristica a cui i nostalgici sono più legati è il multiplayer che torna in questa riedizione con supporto fino a 64 giocatori su entrambi i giochi, sia per la modalità Campagna che Conquista Galattica. Insomma, una riproposizione completa e fedele di quelli che sono stato i due capolavori originali.

Per quanto Star Wars: Battlefront (2004) e Star Wars: Battlefront II (2005) sentano il peso degli anni, sono invecchiati piuttosto bene, soprattutto a fronte dei due remake di DICE che non sono stati accolti con lo stesso entusiasmo. Il primo Battlefront (2015) ricevette pareri positivi, soprattutto per la riproduzione di alcune location iconiche, ma mancava di una profondità e un sistema di progressione indispensabili per i giocatori di oggi.

Battlefront 2 (2017) cercò di porre rimedio alle mancanze del primo capitolo, ma con un sistema basato sulle lootbox il quale fu paragonato al gioco d'azzardo. Il gioco è stato uno dei più grandi flop dello studio svedese che successivamente ne ha completamente modificato la struttura per renderlo quello che oggi si presenta come un titolo più bilanciato, ma piuttosto povero di contenuti.

Insomma, al momento chi volesse uno sparatutto dedicato a Star Wars ha veramente poche strade verso cui volgere lo sguardo. Tuttavia, proprio nelle scorse ore, è emerso un rumor secondo cui un nuovo sparatutto ambientato nella "galassia lontana lontana" sia in lavorazione presso Respawn Entertainment, studio noto per Titanfall e impegnato su Apex Legends.