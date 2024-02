Star Wars: Respawn Entertainment sta lavorando a un FPS sui Mandaloriani?

La lunga collaborazione tra Electronic Arts e Disney sembra destinata a espandersi ulteriormente nel prossimo futuro quando si parla di Star Wars. Stando a quanto emerso sulle pagine di Insider Gaming, Respawn Entertainment starebbe lavorando a un nuovo sparatutto in prima persona basato sul popolo mandaloriano.

"Secondo le fonti, il titolo vedrà il giocatore prendere il controllo di un cacciatore di taglie mandaloriano e sarà ambientato nel periodo in cui l'Impero Galattico domina tutta la galassia. Il tuo lavoro come cacciatore di taglie è quello di catturare i bersagli, vivi o morti, per ottenere ricompense in denaro" ha dichiarato Tom Henderson, ex giornalista di settore e insider piuttosto attendibile.

Naturalmente, si tratta di elementi piuttosto generici e quasi scontati per un gioco sui mandaloriani, ma in questo caso vi è un pregresso. Alcune voci su un possibile "Mandalorian" erano già emerse qualche tempo fa e vedevano un ex direttore di Respawn a capo del progetto. Successivamente le voci furono smentite, precisando che si trattava di un titolo dedicato ad Apex infine cancellato.

Henderson, inoltre, si è spinto anche oltre con i dettagli spiegando che "l'elevata mobilità del personaggio è stata resa possibile, dal punto di vista narrativo, grazie al jetpack del Mandaloriano, che consente al giocatore di eseguire scatti orizzontali, salti verticali, scivolate e altro".

Inoltre, la salute si rigenererà, non nel tempo, ma sulla base delle uccisioni successive. Infine, come è giusto che sia, non mancherà un consistente arsenale di armi e gadget. Tuttavia, Henderson sottolinea che il titolo non sarà open world, ma uno sparatutto lineare con livelli ambientati in numerosi pianeti dell'universo di Star Wars.