Grounded e Pentiment sono i primi due giochi Xbox ad approdare su Nintendo Switch

Le versioni Nintendo Switch di Grounded e di Pentiment sono state appena annunciate nel corso del Nintendo Direct. Si tratta di annunci che, in qualche modo, segnano la storia dei videogiochi perché, per la prima volta, dei titoli prodotti da Microsoft Xbox finiscono su una console rivale. La casa di Redmond aveva anticipato questa eventualità con un evento tenuto nella scorsa settimana.

Grounded

Mentre i rumor indicavano in Hi-Fi Rush e Sea of Thieves i due possibili titoli Xbox che sarebbero arrivati su Switch, si tratta di due giochi, per certi versi, minori. Sviluppati entrambi da Obsidian Entertainment, tuttavia, sono sicuramente due titoli molto godibili, con Pentiment che può essere tranquillamente definito, nel suo segmento di pubblico, come un capolavoro come abbiamo visto nella recensione.

Grounded è un titolo cooperativo ambientato nel giardinetto di un'abitazione e offre innovative meccaniche di sopravvivenza. È stato rilasciato sulle Xbox e su PC nel 2022 dopo un periodo di accesso anticipato partito nel 2020. Pentiment, invece, è una sorta di avventura grafica con elementi di gioco di ruolo, e il tutto è realizzato con una grafica che ricorda le miniature medievali. Ricordiamo, inoltre, che Microsoft ha acquisito Obsidian (che in passato ha realizzato altri capolavori come Fallout New Vegas e Knights of the Old Republic II) nel 2018.

Pentiment

Durante il Nintendo Direct, inoltre, sono stati mostrati altri giochi provenienti da studi esterni a Nintendo, specificamente Rare. Si è trattato di Battletoads in Battlemaniacs, Blast Corps, R.C. Pro-Am e Snake Rattle N Roll. Considerando che anche Rare è stata acquisita da Microsoft (nel 2022), tecnicamente anche questi giochi si possono considerare di provenienza Xbox.

Tra gli annunci più importanti anche Disney Epic Mickey: Rebrushed, un gioco di azione in cui Topolino dovrà affrontare un viaggio epico facendo ricorso al suo spirito d’avventura e a tutta la sua creatività; e Super Monkey Ball Banana Rumble, il primo nuovo capitolo della serie in dieci anni.

Nintendo ha inoltre svelato il nuovo gioco di esplorazione sottomarina Endless Ocean Luminous e Monster Hunter Stories. Pubblicato in origine per Nintendo 3DS nel 2017, questa nuova versione include una grafica in alta risoluzione, un nuovo doppiaggio in inglese e giapponese, una modalità museo con musica e illustrazioni del gioco e contenuti aggiuntivi precedentemente disponibili solo in Giappone. È solo qualche esempio tra i molti altri titoli annunciati, per i quali vi rimandiamo al filmato in allegato.