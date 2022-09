Ubisoft: il prezzo di alcuni futuri giochi tripla A salirà a 80

Anche Ubisoft è pronta a saltare sul treno delle software house che richiedono 80 euro (70 dollari in USA) per i videogiochi di nuova generazione, in particolare quelli rivolti alle ultime console. A inaugurare il tutto fu Take-Two Interactive, seguita poi da PlayStation e altre.

Il rincaro, rispetto ai prezzi precedentemente praticati, è sempre stato giustificato con l'incremento dei costi di realizzazione dei videogiochi, da anni in costante aumento a fronte di prezzi bloccati. L'arrivo delle console next-gen è stata l'occasione propizia per aumentare i listini. Come spesso avviene, basta che una sola società dia il via a un rincaro affinché altre la seguano.

Yves Guillemot, CEO della software house francese, ha confermato nel corso di un'intervista con Axios, che il prezzo di alcuni titoli tripla A di punta raggiungerà 80€ per "allinearsi alla concorrenza".

Le produzioni di maggiore successo e investimento, come i titoli della serie Assassin's Creed passeranno probabilmente al nuovo prezzo. Il primo titolo a fare il salto sarà Skull and Bones, mostrato alla recentissima Ubisoft Forward. La manovra non interesserà il capitolo Mirage in arrivo nel 2023, preordinabile a circa 50€, quindi è lecito attendersi che si concretizzi con il successivo Codename RED.