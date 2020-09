PlayStation 5, Sony conferma: alcuni giochi next-gen costeranno 80 euro

Poche ore fa abbiamo assistito ad una nuova presentazione dedicata a PS5, quella che ha svelato i prezzi e la data di uscita della console next-gen di Sony. Parlando di prezzi, la compagnia nipponica ha rilasciato alcuni dettagli in merito ai listini della libreria software, con qualche importante ritocco sui principali giochi di lancio.

SIE Worldwide Studios: ecco i prezzi dei primi giochi PS5

Dopo aver confezionato un'eccellente 'conferenza' dedicata alla sua console, Sony ha diffuso ulteriori informazioni legate agli annunci della scorsa serata. Tra i vari comunicati abbiamo trovato una lista con i prezzi dei giochi di lancio, quelli rilasciati dai SIE Worldwide Studios:

Astro’s Playroom (Japan Studio) - pre-installato su PlayStation 5

Demon’s Souls (Bluepoint Games / Japan Studio) - al prezzo consigliato di 79.99€

Destruction AllStars (Lucid Games / XDEV) - al prezzo consigliato 79.99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games) - al prezzo consigliato di 59.99€

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (Insomniac Games) - al prezzo consigliato di 79.99€

Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital / XDEV) - al prezzo consigliato 69.99€

Come possiamo osservare, la cifra più bassa corrisponde ai 59 euro di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, spin-off del più popolare Marvel's Spider-Man pubblicato su PS4 nel 2018. Si arriva infine ai 79 euro di Destruction AllStars e Demon's Souls, remake dell'omonimo gioco del 2009, così come della Ultimate Edition dello stesso Miles Morales.

Insomma, sembra ormai confermato l'aumento dei prezzi di vendita suggerito inizialmente da Take-Two Interactive per i titoli della nuova generazione. Il nuovo, potenziale standard (80 euro) farà storcere il naso a molti giocatori, ma con ogni probabilità non verrà applicato a tutte le prossime release - come dimostra il suddetto elenco.

PlayStation 5: ecco quanto costeranno gli accessori

Non si parla solo di giochi. Sony ha svelato anche i prezzi ufficiali delle periferiche e degli accessori che potremo collegare a PlayStation 5. Nella lista troviamo anche il nuovo controller DualSense, dotato di feedback aptico e grilletti adattivi; anch'esso, rispetto al DualShock 4, verrà venduto a un prezzo leggermente superiore. Nel dettaglio:

DualSense Wireless Controller (standalone) - al prezzo consigliato di 69.99€

PULSE 3D Wireless Headset - al prezzo consigliato di 99.99€

HD Camera - al prezzo consigliato di 59.99€

Media Remote - al prezzo consigliato di 29.99€

DualSense Charging Station - al prezzo consigliato di 29.99€

La gamma di accessori include dunque l'headset per il supporto all'audio 3D di PS5 - con un costo che si allinea, tutto sommato, ai primi prezzi del Gold Headset (PS4) - e l'immancabile HD Camera, dotata di doppia lente a 1080p per lo streaming delle proprie sessioni gameplay. C'è anche il Media Remote anticipato dai rumor pochi giorni fa, utile per navigare facilmente tra i servizi streaming e i film inclusi nella propria libreria.

Ricordiamo che PlayStation 5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre 2020 - in Giappone e negli Stati Uniti verrà lanciata con una settimana di anticipo (12 novembre). La Digital Edition di PS5 avrà un prezzo raccomandato di 399.99 euro, mentre la versione Retail con lettore Ultra HD Blu-Ray sarà disponibile a 499.99 euro. Voi quale modello sceglierete?