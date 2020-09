PlayStation 5: annunciati prezzi e data d'uscita. Nuovi Final Fantasy, Harry Potter e molto altro

Si è appena concluso l'evento di presentazione di PlayStation 5 in formato digitale in cui sono stati annunciati i prezzi e la data d'uscita della nuova console. Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, ha confermato che la console di nuova generazione sarà disponibile dal 12 novembre negli Stati Uniti, in Canada, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud, e dal 19 novembre nel resto del mondo. Costerà 499€ quella con lettore ottico mentre, a sorpresa, ma comprensibilmente visto il prezzo di Xbox Series S, il prezzo della Digital Edition sarà di 399€.

Il PlayStation Showcase si è aperto con una grande sorpresa per i fan: da Square Enix, infatti, è arrivato l'annuncio di Final Fantasy XVI. Il gioco è stato presentato con un trailer di gameplay e cinematografico, a detta di Sony catturato su un PC che emulava la possibile esperienza con PlayStation 5. Probabilmente questo dipende dal fatto che il gioco è ancora nelle prime fasi dello sviluppo. Ad ogni modo Final Fantasy XVI sarà un titolo in esclusiva temporale per PlayStation 5 (uscirà sulle altre piattaforme successivamente al rilascio della versione PS5).

Girava su PlayStation 5, invece, Spider-Man: Miles Morales. Sviluppato da Insomniac Games, sarà il secondo gioco sull'uomo ragno di questa serie dopo Marvel's Spider-Man rilasciato nel 2018. Spider-Man: Miles Morales sarà un titolo di lancio di PlayStation 5.

Ancora un annuncio in anteprima, stavolta da Warner Bros e inerente il mondo di Harry Potter. Sviluppato da Avalanche, Hogwarts Legacy può essere un gioco che manderà in visibilio tutti i fan dell'immaginario ideato da J. K. Rowling. Il gioco è ambientato nell'800 e vede come protagonista uno studente che detiene la chiave di un antico segreto che minaccia di fare a pezzi il mondo magico. I giocatori, nei panni dello studente, dovranno andare alla ricerca di alleati, combattere maghi oscuri e decidere il destino di Hogwarts.

C'è stato uno sneak peak per la campagna di Call of Duty: Black Ops - Cold War, previsto per la stagione natalizia. Un annuncio specifico per i giocatori PlayStation: questo fine settimana potranno giocare in esclusiva sulla loro console alla primissima Alpha della modalità multiplayer del nuovo Call of Duty.

Secondo trailer per Resident Evil Village, nuovo capitolo della famosissima serie di servival horror di Capcom.

Da Bethesda e Arkane Studios arriva Deathloop, già annunciato all'E3 2019. Un titolo d'azione innovativo con uno stile visivo subito identificabile che vede affrontarsi due letali assassini, Colt e Jules, in una lotta eterna sull’isola ghiacciata e senza legge di Blackreef: uno di loro vuole spezzare il ciclo eterno mentre l’altro intende mantenerlo.

Oddworld Soulstorm sarà il nuovo capitolo di una delle saghe di platformer più amate di sempre, anche per le tematiche di impegno sociale. Già presentato come sequel di Oddworld: New 'n' Tasty! e reboot della saga.

Demon’s Souls è il remake del titolo di From Software che ha fatto la storia dando i natali al genere souls-like. È in sviluppo presso Sony Japan Studio e Bluepoint Games. Da questo nuovo trailer sembra un gioco completamente nuovo, e non un semplice rifacimento.

L'evento si è concluso con una bomba, un reveal graditissimo dai fan, ovvero un breve accenno al prossimo gioco di Santa Monica Studio: solo un indizio, Ragnarok, e uscirà nel 2021, come seguito dell'osannato capitolo di God of War uscito nel 2018.

Di seguito potete rivedere l'evento nella sua interezza.