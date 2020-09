Oculus Quest 2, il nuovo visore VR di Facebook: prezzi, specifiche e disponibilità

In occasione dell'ultimo evento Facebook Connect, Mark Zuckerberg e soci hanno presentato le ultime novità inerenti al mondo VR e AR.

I riflettori erano puntati al nuovo dispositivo di Facebook Reality Labs: diamo il benvenuto a Oculus Quest 2. Il successore del Quest migliora la formula del suo popolare predecessore, da ogni punto di vista: il visore sarà più comodo, più performante e, soprattutto, più economico.

Oculus Quest 2: Snapdragon XR2 è il cuore pulsante del nuovo visore

Proprio come il primo Oculus Quest, l'ultimo device dedicato alla virtual reality non richiederà l'accostamento a un PC o ad altri sistemi hardware. Oculus Quest 2 funzionerà come un dispositivo standalone: basterà indossarlo, impugnare i relativi controller e avviare il software desiderato. In alternativa, l'headset potrà sempre essere collegato al proprio computer per giocare ai titoli più esigenti - basti pensare a un Half-Life: Alyx.

Le principali differenze con il primo modello sono individuabili nelle specifiche tecniche. Quest 2 monta un processore Qualcomm Snapdragon XR2, completamente personalizzato per supportare la tecnologia VR di Facebook Reality Labs. La nuova dotazione include 6 GB di RAM e fino a 256 GB di memoria interna, ma l'altra grande novità riguarda il display: troviamo un'unico schermo LCD capace di garantire una maggiore densità di pixel (pari al 50% in più) e una frequenza d'aggiornamento di 72Hz. Prossimamente, dichiara Facebook, sarà disponibile il supporto ai 90Hz.

Oculus Quest 2 non sarà solo più potente, ma anche più leggero ed ergonomico e vanterà una maggiore autonomia, il che garantirà sessioni di gioco più lunghe e meno 'faticose'. Quanto costerà? In Italia si parte da 349 euro per il modello da 64GB e si arriva a 449 euro per la versione con 256GB di memoria interna. Negli USA il prezzo di partenza ammonta a 299 dollari, con un risparmio di ben 100 dollari sul prezzo di lancio del primo Oculus Quest.

Come specificato da Facebook, Oculus Quest 2 sarà retrocompatibile con il catalogo della precedente generazione di Quest. Il bundle con l'headset VR e i due controller verrà lanciato il prossimo 13 ottobre; i preorder sono già disponibili sul sito ufficiale di Oculus.

SPECIFICHE TECNICHE COMPLETE DI OCULUS QUEST 2

VISORE:

Dimensioni del prodotto: 191.5 mm x 102 mm x 142.5 mm (cinghia ripiegata), 191.5 mm x 102 mm x 295.5 mm (cinghia completamente estesa);

Peso: 503g;

Tracking: supporta 6 gradi di libertà di tracciamento della testa e della mano attraverso la tecnologia integrata Oculus Insight;

Memoria: 64GB o 256GB

Pannello del display: Fast-switch LCD;

Risoluzione del display: 1832x1920 per occhio;

Display Refresh: 72Hz al lancio; 90Hz in arrivo

SoC: Qualcomm Snapdragon XR2 Platform

Audio: speaker e microfono integrati; compatibile anche con cuffie da 3,5 mm;

RAM: 6GB

Durata della batteria: tra le 2-3 ore in base al tipo di contenuto utilizzato su Quest 2; più vicino alle 2 ore se si gioca e più vicino alle 3 ore se si guardano video. In qualsiasi momento, è possibile controllare lo stato della batteria del visore nelle impostazioni dell'app di Oculus o in VR tramite Oculus Home;

Tempo di ricarica: con l'alimentatore USB-C in dotazione, la batteria di Quest 2 si ricarica completamente in circa 2,5 ore;

IPD: IPD (distanza interpupillare) regolabile con tre impostazioni: 58, 63 e 68mm;

Spazio di gioco: Stationario o Roomscale. Il requisito minimo per il Roomscale è di circa 2x2 metri di spazio libero da ostacoli.

CONTROLLER:

Dimensioni: 9 x 12cm (per controller, incluso l’anello di tracciamento);

Peso: 126g (per controller, escluso il peso della batteria);

Richieste 2 batterie AA (incluse nella confezione; 1 per controller).

ACCESSORI OPZIONALI

Oculus Link (€99 EUR): accedi alla libreria VR del tuo PC con Oculus Link, un cavo in fibra ottica ad alta velocità (5 metri USB 3 Type-C) che collega il tuo PC gaming compatibile con i visori Oculus Quest o Quest 2. Il suo design leggero e flessibile ti permette di giocare con un'ampia gamma di giochi della libreria Oculus Rift;

Custodia per Quest 2 (€49 EUR): portalo con te o mettilo via. Questa custodia leggera offre una protezione robusta sia a casa che in viaggio. L'interno imbottito si adatta a Quest 2 con Elite Strap o Elite Strap con batteria, due controller Touch, cavo di ricarica e adattatore di alimentazione;

Elite Strap per Quest 2 (€49 EUR): cinturino progettato per migliorare il supporto con una rapida rotazione della ruota regolatrice. Con un maggiore equilibrio e un'ergonomia migliorata, è possibile rimanere a testa in giù in VR, indipendentemente da ciò che accade;

Elite Strap per Quest 2 con batteria e custodia (€139 EUR): porta il tuo gioco a un livello successivo con maggiore comfort e tempo di fruizione. Questo cinturino ergonomico è stato progettato per aumentare il supporto con una rapida rotazione della ruota regolatrice. La batteria incorporata ti dà ancora più potenza, fino a raddoppiare la durata della batteria di Quest 2, permettendoti di rimanere concentrato dall’inizio fino alla missione finale;

Quest 2 Fit Pack (€39 EUR): questo kit comprende un paio di light blocker e due interfacce facciali intercambiabili per i visi dalle forme più larghe o più strette.