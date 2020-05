Half-Life Alyx: adesso il mercato della VR va bene

Valve pubblica mensilmente un resoconto circa le abitudini di acquisto degli utenti di Steam all'interno del Sondaggio hardware e software di Steam. L'ultimo dei resoconti è il primo a mostrare l'impatto di Half-Life Alyx sulle vendite di visori VR, ed è considerevole.

Bisogna puntualizzare che Valve non raccoglie il dato sul volume complessivo di visori venduti, ma fornisce informazioni sulla quantità di visori (così come di altri dispositivi hardware) connessi ai PC in un mese. Nonostante questa limitazione, il dato proveniente dal sondaggio di Valve è uno dei più indicativi per misurare l'andamento del mercato della VR.

Per quanto riguarda il mese di aprile (ma Half-Life Alyx è stato lanciato il 23 marzo, quindi il dato non fotografa il completo apporto del gioco al settore VR) l'1,91% degli utenti Steam ha connesso un visore VR al proprio PC. Si tratta di gran lunga del record di visori connessi ai PC, con un miglioramento di 1 milione di unità rispetto al mese precedente e un incremento di tre volte rispetto al miglior dato precedentemente rilevato, come si può leggere su Road to VR.

Sottolineiamo ancora una volta che Road to VR si riferisce al numero di visori VR che sono stati connessi al PC in un mese, quindi non si tratta necessariamente di 1 milione di nuovi visori VR acquistati in occasione del lancio di Half-Life Alyx. Poi, il dato è limitato all'utenza di Steam e non generale. In confronto al numero di utenti di Steam che usa Linux questo dato è superiore di circa il doppio. È inferiore della metà rispetto al numero di utenti di Steam che usa MacOS e rappresenta circa un quarto rispetto al numero di utenti dotati di CPU 8-core o più.

Il visore maggiormente utilizzato dagli utenti di Steam è HTC Vive, ma quello con il maggior incremento come quota di utenti che lo usano è Oculus Quest. Curiosamente troviamo in calo Oculus Rift S, l'ultimo dispositivo high-end di Oculus, la cui disponibilità è effettivamente scarsa anche su Amazon (-1%, mentre Quest è +3,14%). Quota di mercato in crescita, invece, per Valve Index.

Considerando tutti i suoi visori, Oculus detiene la maggiore fetta di mercato (sempre in relazione agli utenti Steam) con il 44,6%, mentre HTC Vive segue con il 30,3%. Il solo Rift S ha una quota di mercato del 21.95% (-5.08% rispetto al mese precedente), mentre l'originale Rift è sul 16,60% (+1,04%). La quota di mercato di Oculus Quest è del 6,03%. Valve Index si attesta sull'11,9% e i visori della famiglia Windows Mixed Reality compatibili con SteamVR, sull'8,5%. Ricordiamo che Half-Life: Alyx può essere giocato anche con HTC Vive Pro, Oculus Rift S e anche Oculus Quest con l'accessorio Link, oltre che con Valve Index.