Ubisoft Forward, non solo Assassin's Creed: Skull and Bones e The Division al centro dell'evento

Non solo Assassin's Creed al centro della conferenza Ubisoft Forward, anche Skull and Bones è stato tra i protagonisti dell'evento. Al debutto l'8 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, Stadia e Amazon Luna, il titolo piratesco si è mostrato con due trailer.

Skull and Bones consente di esplorare una "versione romanzata dell'Oceano Indiano dell'età d'oro della pirateria". Nel corso dell'evento gli sviluppatori hanno svelato Il Timone, un'organizzazione dedita agli scambi commerciali che nel gioco fornisce opportunità per incrementare la tua infamia e salire di rango. La presentazione si è anche focalizzata su alcune delle navi che è possibile costruire e utilizzare, con tanto di mille personalizzazioni tra cui scegliere in base allo stile di gioco. Per avere l'opportunità di provare il gioco prima del lancio, i giocatori su PC possono proporsi per il Programma Insider.

Ubisoft ha mostrato nuovi video di Mario + Rabbids Sparks of Hope, rivelando così che anche Rayman si unirà ai Rabbids, nel terzo DLC del gioco. Come nuovo personaggio giocabile del prossimo DLC, Rayman si schiererà a fianco di Rabbid Peach e Rabbid Mario. Il DLC con Rayman sarà acquistabile da solo o come parte del Season Pass, che è incluso nella Gold Edition. Mario + Rabbids Sparks of Hope sarà disponibile dal 20 ottobre, in esclusiva per Nintendo Switch.

Per quanto riguarda The Division, Ubisoft ha svelato la Stagione 10 di The Division 2, chiamata "Il prezzo del potere". Seconda delle tre stagioni programmate per l'anno 4 di The Division 2, "Il prezzo del potere" introdurrà nuovi livelli di difficoltà per la modalità Conto alla rovescia e per due missioni roccaforte, oltre ad altri aggiornamenti al gioco. I contenuti della stagione sono disponibili solo per i giocatori che possiedono l'espansione The Division 2 Warlords of New York. Inoltre, è stato annunciato lo sviluppo di contenuti anche per l'Anno 5 di The Division 2.

La software house ha diffuso nuove informazioni su The Division Heartland, uno sparatutto multigiocatore gratuito in arrivo. Questo gioco di stampo action-survival porterà gli agenti della divisione in una "località rurale tutta nuova nel cuore dell'America del Midwest, la cittadina di Silver Creek, un pacifico paesino devastato dall'influenza delle banconote e che ora vede un'intensa attività da parte della divisione a causa dei segreti che nasconde", spiega la casa francese.

Registrandosi su thedivisionheartland.com sarà possibile partecipare alle fasi di test in previsione di un arrivo su PC, console e cloud nel "2022-2023".

The Division, però, sta per sbarcare anche su iOS e Android con The Division Resurgence, un nuovo gioco gratuito. Gli sviluppatori sono pronti a lanciare a breve una beta chiusa che si concentrerà sulle modalità PvP, comprese la Zona Nera e la frenetica e competitiva modalità Conflitto. Per partecipare seguite le istruzioni su thedivisionresurgence.com.

Alla conferenza Ubisoft Forward è stato annunciato che Trackmania sfreccerà su Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4, Stadia e Amazon Luna nei primi mesi del 2023. E tra Just Dance 2023 Edition, in arrivo il 22 novembre, e The Crew 2 - Stagione 6 Episodio 2: Dominion Frozen al debutto il 14 settembre, ecco farsi largo Rainbow Six Mobile.

Il nuovo gioco mobile gratuito di prossima uscita, è in cerca di giocatori pronti a iscriversi alla closed beta su Google Play, che inizierà il 12 settembre. La fase di testing è aperta agli utenti Android di Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Filippine, Singapore e India. "Saranno presenti i nuovi sistemi di progressi e di sblocco degli operatori, 16 operatori, le modalità Bomba e Presidio e le mappe Banca e Confine. Al lancio, Rainbow Six Mobile avrà partite 5 contro 5, cross-play e chat vocale per i dispositivi iOS e Android", fa sapere Ubisoft.

Infine, per festeggiare il terzo anniversario di Ubisoft+, i giocatori possono ottenere il piano Multi Access di Ubisoft+ gratuitamente su PC, Stadia e Amazon Luna fino al 10 ottobre. Il servizio ad abbonamento permette di accedere a oltre 100 titoli Ubisoft tra cui Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Watch Dogs: Legion, Child of Light e altro ancora.