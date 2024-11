Durante un evento del BAFTA, è intervenuto Marc-Alexis Coté responsabile del franchise di Assassin’s Creed. Le dichiarazioni, riportate da Eurogamer, si sono concentrate sulla scelta di rimandare Shadows, ultimo capitolo della saga di ispirazione storica che ben prima del suo rilascio ha fatto particolarmente discutere.

“I giocatori possono permettersi di essere selettivi, scegliendo solo il meglio, e giustamente pretendono l’eccellenza. Il portafoglio di Ubisoft è stato criticato negli ultimi anni per una percepita incoerenza nella qualità” ha esordito Coté.

“I giocatori si aspettano più raffinatezza, più innovazione e un coinvolgimento più profondo dai giochi che pubblichiamo, e non hanno remore a farci sapere quando ritengono che siamo stati carenti. Questo ci spinge a fare di meglio, ad essere migliori. Assassin’s Creed Shadows rappresenta la nostra opportunità di cambiare questa narrazione, non solo per Assassin’s Creed, ma credo per Ubisoft nel suo complesso”.

In effetti, Assassin’s Creed Shadows rappresenterà una prova importante per Ubisoft che sta attraversando un periodo di profonda crisi. Le vendite deludenti di Star Wars Outlaws hanno costretto la società a una riorganizzazione, mentre si fanno sempre più pressanti le voci di una possibile acquisizione.

Tuttavia, la società aveva già chiarito che Shadows avrebbe rappresentato un nuovo inizio per il franchise, una vera e propria nuova era per la saga che sarà raccolta in un hub tutto nuovo dedicato al solo franchise di Assassin’s Creed. È innegabile, però, che, con questo nuovo capitolo, la posta in gioco per Ubisoft è estremamente alta.

In merito alla nuova generazione di Assassin’s Creed, che con Shadows abbandona definitivamente la vecchia generazione di console, Coté ha ricordato il rilascio di Assassin’s Creed Unity, il quale avrebbe dovuto segnare un salto generazionale importante, ma fu afflitto da problemi di prestazioni e numerosi bug.

“[Unity] Avrebbe dovuto essere una pietra miliare per la serie, ma la sua accoglienza al lancio, rovinata dai problemi tecnici, ha lasciato un profondo segno su tutte le divisioni dell’azienda, dalla produzione alla pubblicazione, soprattutto per le radici di Ubisoft come azienda francese. Quel momento ha segnato tutti noi, ma è anche servito da lezione ricordandoci quanto fosse importante mantenere la qualità e l’integrità dell’esperienza per il giocatore fin dal primo giorno, una lezione che ricordiamo ancora oggi”.

La ragione per cui è stato scelto di rimandare Assassin’s Creed Shadows saltando la finestra delle festività natalizie, particolarmente redditizia per l’industria dei videogiochi, è quindi garantire un prodotto di altissimo livello già dal D1.

“Abbiamo una sola possibilità per lanciare questo gioco e deve superare le aspettative. Shadows è il nostro progetto più ambizioso e complesso finora, con meccaniche, narrativa e tecnologia interconnesse, tutte rilasciate sul più grande numero di piattaforme con il maggior numero di opzioni che abbiamo mai supportato. Prendere questo tempo extra ci consente di rifinire ogni aspetto e stabilire un nuovo standard per il franchise, uno che spero ci porterà avanti per anni”.