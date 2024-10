Star Wars Outlaws disastroso: sarebbero solo un milione le copie vendute a un mese dal rilascio

Che Star Wars Outlaws avesse performato al di sotto delle aspettative era piuttosto evidente. Tuttavia, secondo quanto riporta Insider Gaming, il gioco sarebbe andato peggio di quanto ci si potesse aspettare: l'open world ambientato nella galassia lontana lontana avrebbe raggiunto appena 1 milione di copie vendute.

Per avere un termine di paragone, Black Myth: Wukong ha superato i 18 milioni di copie vendute in due settimane, in attesa del rilascio su Xbox. Dal canto suo, Star Wars Outlaws non è ancora disponibile su Steam, la piattaforma preferita dai giocatori su PC.

Tuttavia, questo non mette in discussione le performance commerciali al di sotto delle aspettative di Ubisoft e le ragioni sono molteplici. In seguito all'entusiasmo nato alla sua presentazione, il gioco ha sofferto per un gameplay che non si distingueva troppo dalle altre proposte del publisher appartenenti allo stesso genere.

Ma non è tutto. Il titolo ha subito un lancio poco entusiasmante a causa soprattutto di numerosi bug, un'IA che ha convinto poco e pianeti che offrivano poco in termini di contenuti. In sintesi, Star Wars Outlaws non è riuscito a soddisfare le aspettative dei giocatori e un marchio forte qual è quello di Star Wars non è bastato a risollevare le sorti del titolo.

Una situazione che però non stupisce. I numeri del gioco hanno contribuito a far intraprendere un percorso di rinnovamento aziendale annunciato da Ubisoft la scorsa settimana. Inoltre, alcuni giorni fa il publisher ha scelto di rimandare di ben quattro mesi il rilascio di Assassin's Creed Shadows, atteso adesso per il 14 febbraio.

Una novità importante in merito a quest'ultimo è che sarà disponibile sin dal day 1 anche su Steam. D'altronde, in una situazione complessa che si protrae ormai da troppo tempo, la scelta di rilasciare i propri giochi come esclusive temporali Ubisoft Connect per i giocatori PC non ha fatto altro che limitare ulteriormente i risultati.