Black Myth: Wukong ha venduto 18 milioni di copie in due settimane e manca ancora Xbox

Black Myth: Wukong è indubbiamente uno dei fenomeni videoludici del 2024: in soli tre giorni ha superato 10 milioni di copie vendute e 2,3 milioni di giocatori simultanei solo su Steam. Il gioco di Game Science, a due settimane dall'uscita, festeggia un altro importante traguardo: 18 milioni di copie vendute.

A dichiararlo è stato Daniel Wu di Hero Games ai microfoni di Bloomberg, confermando che Black Myth: Wukong è uno dei giochi venduti più rapidamente della storia. Hero Games rappresenta uno dei principali investitori di Game Science e il suo fondatore ritiene che il gioco non avrà difficoltà a superare i 30 milioni di copie vendute a fronte di un investimento di 70 milioni di dollari, soprattutto con l'aggiunta di un DLC.

D'altronde, il gioco non è ancora arrivato su Xbox Series X|S, per cui vi è una fetta di utenza che ancora non può accedere al titolo. Solo qualche giorno fa, però, abbiamo appreso che il ritardo per le piattaforme Microsoft non sembra dovuto ai limiti hardware di Xbox Series S, ma ad un accordo tra Sony e lo studio cinese.

Nei giorni scorsi, inoltre, sono aumentate le voci secondo cui Black Myth: Wukong riceverà non una, ma ben due espansioni. Ad oggi è mancata qualsiasi conferma ufficiale, ma le parole di Wu sembrano velare informazioni di cui l'imprenditore è già a conoscenza. Manca ancora l'ufficializzazione da parte di Game Science, ma ormai almeno un DLC sembra confermato e ulteriori novità potrebbero arrivare nelle prossime settimane.