Black Myth: Wukong, Microsoft conferma l'accordo tra Sony e Game Science

Un portavoce di Microsoft ha chiarito che il ritardo nell'uscita di Black Myth: Wukong su Xbox non è dovuto ai limiti hardware di Series S. A quanto pare, vi sarebbero degli accordi tra Sony e Game Science non divulgabili.

Una situazione dai risvolti interessanti quella tra Black Myth: Wukong e Xbox. Come riportato su X (Twitter) dal giornalista Paul Tassi di Forbes, un portavoce di Microsoft avrebbe confermato – non troppo palesemente – l'esistenza di un accordo tra lo studio di sviluppo e Sony. Non sarebbe Series S il motivo per cui il gioco non è ancora arrivato su Xbox.

Solo alcuni giorni fa, Del Walker aveva dichiarato che Xbox Series S è un fastidio e avrebbe voluto che non fosse mai esistita. Non era la prima volta che arrivavano lamentele in merito all'obbligo di ottimizzare i giochi per Series S, indispensabile per pubblicare un gioco su Xbox. Questo ha fatto supporre che la mancata uscita del gioco per la piattaforma di Microsoft fosse legata all'hardware prestazionalmente ben al di sotto di Series X.

Questo ha fatto pensare che il motivo per cui Black Myth: Wukong sarebbe arrivato in ritardo sulla piattaforma di Microsoft, fosse legato all'ottimizzazione per la console più accessibile. Tuttavia, una dichiarazione ufficiale di un portavoce dell'azienda sembra confermare l'esistenza di accordi non divulgati tra Game Silence e Sony.

Microsoft spokesperson, to me: pic.twitter.com/YE67qgyJpl — Paul Tassi (@PaulTassi) September 3, 2024

"Come abbiamo detto in precedenza, siamo entusiasti per il lancio di Black Myth: Wukong su Xbox Series X|S e stiamo lavorando con Game Science per portare il gioco sulle nostre piattaforme" ha dichiarato il portavoce a Tassi.

Ha poi aggiunto: "Preferiamo non commentare gli accordi tra i nostri partner e le altre piattaforme, ma possiamo confermare che il ritardo non è dovuto alle limitazioni di Xbox che sono state segnalate".

A questo punto, è chiaro che Microsoft sia a conoscenza di accordi dei quali non può divulgare alcuna informazione. Questo non significa che sia un accordo di esclusiva, poiché con tutta probabilità l'esclusività temporale sarebbe stata immediatamente chiarita da Sony.

Tuttavia, è possibile che vi siano accordi che hanno limitato il supporto a Series S, ovvero un impegno preso da parte di Game Science verso Sony che potrebbe aver ridotto il tempo degli sviluppatori per lavorare sulla console di Microsoft, a prescindere dai limiti tecnici che questa presenta rispetto a Series X.

Chiaramente questo non chiarisce quali siano i problemi alla base della vicenda, ma spiega che la ridotta potenza hardware rispetto alla sua stessa ammiraglia e quella di Sony non è la ragione, quantomeno non quella principale, del ritardo rispetto all'uscita su computer e PlayStation 5.