Helldivers 2 arriva su Xbox il 26 agosto con supporto cross-play: è il primo titolo pubblicato da Sony su console Microsoft

Helldivers 2, lo sparatutto cooperativo in terza persona sviluppato da Arrowhead Game Studios, sbarcherà ufficialmente su Xbox Series X|S il 26 agosto 2025, ampliando ulteriormente la sua già vasta community. La notizia è significativa non solo per il valore del titolo, ma anche perché rappresenta il primo gioco pubblicato da Sony Interactive Entertainment ad approdare su console Xbox.

Dopo il lancio su PlayStation 5 e PC Windows a febbraio 2024, Helldivers 2 si è rapidamente imposto come uno dei maggiori successi commerciali del panorama live service recente. Il gioco ha superato i 15 milioni di copie vendute, con 450.000 utenti simultanei su Steam nel momento di massimo picco - un record per un titolo pubblicato da Sony su piattaforma PC.

Il gioco è famoso anche perché Sony ha tentato (senza successo) di imporre l'obbligo di collegamento a un account PlayStation Network su PC, scelta poi ritirata dopo le proteste della community.

La versione Xbox includerà tutti gli aggiornamenti già rilasciati fino ad oggi, supporterà il cross-play completo con PS5 e PC e sarà disponibile in due edizioni digitali: Standard Edition e Super Citizen Edition (non è stata confermata al momento una versione fisica).

Il game director Mikael Eriksson, commentando l'annuncio su Xbox Wire, ha dichiarato: "Sappiamo che i giocatori chiedevano questa versione da tempo e siamo entusiasti di poter accogliere nuovi Helldivers. Abbiamo molti progetti per i mesi e anni a venire - e più giocatori ci sono, più storie possiamo raccontare. La lotta per Super Earth è appena cominciata".

Helldivers 2 si distingue per il suo gameplay fortemente cooperativo: fino a quattro giocatori combattono insieme contro minacce aliene in un universo sci-fi dinamico e in continua evoluzione. Ogni missione contribuisce all'avanzamento di una guerra galattica condivisa che coinvolge l'intera community in tempo reale. Le minacce includono i Terminidi (insettoidi inarrestabili), gli Automaton (robot programmati per sterminare), e gli Illuminate, alieni telepatici dotati di tecnologia avanzata.

Non mancano gli elementi di personalizzazione e strategia: il gioco mette a disposizione una vasta gamma di armi primarie e potenziabili, oltre ai cosiddetti "stratagemmi", potenti strumenti offensivi richiamabili sul campo di battaglia.

L'arrivo di Helldivers 2 su Xbox coincide curiosamente con il lancio di Gears of War Reloaded su PlayStation, segnando un momento simbolico in cui entrambe le aziende sembrano allentare la storica chiusura delle proprie piattaforme.

Sony, finora molto protettiva verso le sue proprietà intellettuali, sembra quindi orientata verso una maggiore apertura multipiattaforma, come già accaduto con MLB: The Show, anche se in quel caso la pubblicazione su Xbox era stata gestita da MLB stessa.