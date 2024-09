Ubisoft rimanda Assassin's Creed Shadows al 14 febbraio 2025. Arriverà al day one su Steam

Dopo le vendite non brillanti di Star Wars Outlaws, Ubisoft si è convinta che Assassin's Creed Shadows necessiti di più tempo per essere affinato e l'ha rimandato al giorno di San Valentino del 2025. L'azienda ha inoltre deciso che i giochi arriveranno al day one su Steam.

Ubisoft ha rimandato Assassin's Creed Shadows al 14 febbraio 2025. Il gioco era previsto per novembre. Gli attuali preordini saranno rimborsati. In una nota, l'editore francese ha affermato che mentre il gioco è completo a livello di contenuti, è necessario un ulteriore periodo di rifinitura.

In particolare, Ubisoft ha dichiarato che il ritardo può essere imputato al "lancio più soft del previsto di Star Wars Outlaws", blockbuster sul quale nutriva grandi speranze, ma che è stato lanciato ad agosto e accolto tiepidamente in termini di vendite. In conseguenza di quanto appreso, Ubisoft ha deciso di giocare d'anticipo.

Assassin's Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 25, 2024

Assassin's Creed Shadows, inoltre, verrà messo in vendita anche su Steam al day one, e questo sarà fatto anche per le future uscite. Il titolo non avrà un Season Pass, ma la prima espansione sarà gratuita per chiunque preordini il gioco.

"Sebbene il gioco sia già completo, gli insegnamenti tratti dall'uscita di Star Wars Outlaws ci hanno indotto a concedere del tempo aggiuntivo per perfezionare ulteriormente il titolo", ha dichiarato Ubisoft in un comunicato. "Questo permetterà al più grande titolo del franchise di realizzare pienamente le sue ambizioni, in particolare mantenendo la promessa della nostra avventura con doppio protagonista, con Naoe e Yasuke che porteranno due stili di gioco molto diversi".

Ubisoft, commentando l'accoglienza di Star Wars Outlaws, ha affermato che il gioco una risposta "solida" da parte della critica che non si è tradotta in vendite.

"In risposta al feedback dei giocatori, i team di sviluppo di Ubisoft sono attualmente completamente mobilitati per implementare rapidamente una serie di aggiornamenti per affinare e migliorare l'esperienza, al fine di coinvolgere un vasto pubblico durante le festività natalizie per posizionare Star Wars Outlaws come un forte performer a lungo termine", continua il comunicato. "Il gioco sarà disponibile su Steam il 21 novembre".

A completare le notizie odierne di Ubisoft c'è la dichiarazione di Yves Guillemot, a capo della società. Guillemot ha ammesso che i risultati finanziari dell'ultimo trimestre sono stati inferiori alle aspettative e ha annunciato una più ampia revisione sul modo in cui la software house gestirà i futuri progetti.

"I risultati del secondo trimestre non sono stati all'altezza delle nostre aspettative e questo ci ha spinto ad affrontare la questione con rapidità e fermezza, concentrandoci ancora di più su un approccio incentrato sui giocatori, sul gameplay e su un impegno incrollabile per il valore a lungo termine dei nostri marchi", ha dichiarato Guillemot.

Guillemot ha poi parlato di "commenti polarizzati", facendo probabilmente riferimento alla polemica scatenata online su Assassin's Creed Shadows, l'inclusione della figura storica africana Yasuke e la sua rappresentazione come samurai.

"Infine, permettetemi di affrontare alcuni dei commenti polarizzati su Ubisoft negli ultimi tempi. Voglio ribadire che siamo un'azienda che privilegia l'intrattenimento, che crea giochi per un pubblico il più ampio possibile e che il nostro obiettivo non è quello di promuovere alcuna agenda specifica. Rimaniamo impegnati a creare giochi per i fan e i giocatori che possano piacere a tutti".