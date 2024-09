Metro Awakening: il gioco per PS VR2 si mostra con un nuovo gameplay trailer

Allo State of Play si è mostrato nuovamente Metro Awakening, un prequel della famosa saga horror sviluppato esclusivamente per i visori per la realtà virtuale. Nel nuovo trailer, Vertigo Games e Deep Silver hanno svelato anche la data d'uscita: 7 novembre 2024.

Allo State of Play si è mostrato nuovamente Metro Awakening, titolo in uscita il prossimo 7 novembre su PS VR2, Meta Quest 2 e 3 e Steam VR. Nel nuovo video, gli sviluppatori di Vertigo Games e Deep Silver mostrano finalmente quello che possiamo aspettarci dal gameplay del gioco.

Seppur l'annuncio abbia lasciato l'amaro in bocca a chi si aspettava un sequel di Exodus, Metro Awakening si prospetta come uno dei pochi titoli nuovi e interessanti per l'ultimo visore di PlayStation. Gli eventi narrati in Awakening si posizionano immediatamente prima di Metro 2033.

Nel nuovo video, gli sviluppatori hanno mostrato alcune sequenze inedite di gameplay. Come per i capitoli di 4A Games, Awakening immergerà i giocatori in un mondo post-apocalittico caratterizzato da un'atmosfera cupa e inquietante. D'altronde, è stato lo stesso Dimitrij Gluchovskij, autore del libro che ha ispirato la saga, a supervisionarne la trama.

In Metro Awakening vestiremo i panni di Serdar, un medico che decide di avventurarsi nel sottosuolo di una Mosca ormai distrutta per ricongiungersi a sua moglie. Come per i capitoli tradizionali, Vertigo Games e Deep Silver hanno promesso che anche questo prequel in VR si concentrerà su scontri adrenalinici contro i mostri ed esplorazione.