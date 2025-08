Nostalgico, ma moderno: il nuovo THEC64 Black Edition è un (attuale) inno alla storia

PLAION REPLAI e Retro Games Ltd. hanno annunciato la disponibilità di THEC64 mini - Black Edition, un omaggio in versione total black al celebre Commodore 64. Con un'estetica rivisitata, la nuova variante sposa una colorazione total black

Plaion Replai e Retro Games Ltd hanno svelato THEC64 mini - Black Edition, un’edizione speciale del THEC64 Mini. Naturalmente, la differenza principale risiede nella colorazione che unisce la profondità del nero lucido all'eleganza del nero opaco. Tuttavia, la speciale edizione amplia l'offerta della console standard.

Il Commodore 64, con oltre 17 milioni di unità vendute, è indubbiamente un pezzo di storia dell'industria videoludica. Il THEC64 Mini riprende esattamente lo stesso design, in scala 1:2, ma introduce diverse novità che combinano le opere del passato con la tecnologia moderna, come un'uscita HDMI e supporto alle periferiche USB.

Al centro dell’esperienza ci sono 25 giochi preinstallati, selezionati tra i migliori titoli realizzati per C64, molti dei quali sono stati aggiornati appositamente per questa release. Tra questi figurano vere perle del panorama “neo-retro”, come Sam’s Journey, A Pig Quest e Hessian, tutte nate dalla community di sviluppatori indipendenti che negli anni ha mantenuto viva la piattaforma.

"THEC64 mini - Black Edition è molto più di un semplice cambio di colore" ha affermato Ben Jones, Direttore Commerciale di PLAION REPLAI. "È una celebrazione di appassionati sviluppatori, artisti e fan che non hanno mai smesso di creare. Back In Black vuole dimostrare che il retrò ha ancora un tocco di originalità, energia e anima".

La console offre inoltre un joystick USB con microinterruttori per una risposta arcade autentica, quattro slot di salvataggio per ciascun gioco e una compatibilità plug-and-play pensata per le TV moderne.

THEC64 mini - Black Edition sarà disponibile a partire dal prossimo 25 ottobre. Al momento, il prezzo annunciato per il Regno Unito è di 89,99 sterline, per cui in Italia arriverà probabilmente al medesimo prezzo dell'edizione standard, ovvero 119,99 euro.