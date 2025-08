Switch 2 ha venduto 5,82 milioni di console in un mese, oltre il doppio rispetto alla prima Switch

Nintendo apre l'anno fiscale con risultati eccezionali, trainati dal successo della console Switch 2 che ha venduto 5,82 milioni di unità. Mentre le nuove tariffe USA pongono sfide produttive, l’azienda resta fiduciosa sulle stime per l'anno fiscale in corso

Il nuovo anno fiscale di Nintendo si apre con risultati straordinari, grazie al successo commerciale di Switch 2, disponibile dallo scorso 5 giugno. Con 5,82 milioni di unità vendute, la nuova ibrida ha già superato di oltre il doppio le vendite del modello originale, che nel suo primo mese sul mercato si era fermato a 2,7 milioni.

"Attualmente, la domanda di Nintendo Switch 2 sta superando l'offerta in molti Paesi e ci rammarichiamo per il disagio che ciò sta causando ai nostri consumatori", ha scritto Nintendo nel suo report.

Ma veniamo ai numeri, poiché alcuni analisti avevano previsto che i dazi imposti dall'amministrazione Trump avrebbero potuto minare il successo commerciale della console. In realtà, le scorte negli Stati Uniti sono andate esaurite, nonostante Nintendo avesse riempito i magazzini proprio nella speranza di soddisfare la domanda iniziale.

Questo ha fatto sì che il fatturato trimestrale sia aumentato del 132% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, salendo a 572,3 miliardi di yen tra aprile e giugno. Nintendo, prevede di vendere ben 15 milioni di console entro la fine dell'attuale anno fiscale, anche se a questo punto pare che Switch 2 abbia le carte in regola per superare quest'obiettivo.

Certo, va anche sottolineato che i numeri dello scorso anno sono segnati da una presenza sul mercato di 7 anni dell'originale Switch e, quindi, da una piattaforma al termine del suo ciclo di vita. Si tratta, però, di risultati davvero interessanti, forse inaspettati anche per la stessa Nintendo.

Nel frattempo, l'amministrazione statunitense ha annunciato che dalla prossima settimana entrerà in vigore un dazio del 20% per i prodotti realizzati in Vietnam, ovvero il doppio rispetto a quello precedente. Si tratta del Paese in cui Nintendo assembla le sue console, ma il publisher giapponese sembra piuttosto tranquillo al riguardo.

"Sebbene ci siano stati dei cambiamenti nell'ambiente di mercato da quando abbiamo annunciato le nostre previsioni iniziali per l'anno fiscale, come le misure tariffarie statunitensi, al momento non vi è alcun impatto significativo sulle nostre previsioni di guadagno per questo anno fiscale".

Nel frattempo, il mercato non ha dimenticato l'originale Switch che a oltre 7 anni dal suo rilascio continua a vendere unità con interessanti risultati. A giugno 2025 la console conta 153,1 milioni di unità vendute, molto vicina a superare la console più venduta dell'azienda, Nintendo DS, che nelle sue varie iterazioni – e in soli 6 anni sul mercato – ha venduto 154,02 milioni di console.