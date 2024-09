Ubisoft avvia la ristrutturazione: la situazione finanziaria obbliga a una revisione interna

In una recente dichiarazione agli investitori, Ubisoft ha annunciato un'indagine e una revisione interna per fronteggiare la profonda crisi finanziaria che sta attraversando. La notizia arriva a seguito del rinvio di Assassin's Creed Shadows e dei risultati (poco entusiasmanti) di Star Wars Outlaws.

Della delicata situazione di Ubisoft ne abbiamo parlato solo qualche settimana fa: il valore delle azioni della società si è ridotto di oltre l'80% negli ultimi 5 anni. Sfortunatamente, il crollo non accenna ad arrestarsi: nel momento in cui scriviamo le azioni di Ubisoft sono scese sotto i dieci euro, il valore più basso raggiunto dal 2013.

Una sfida che Ubisoft affronta ormai da lungo tempo e che ha visto numerose cancellazioni e lanci sotto le aspettative come quello del suddetto Star Wars Outlaws, il quale non solo si è precluso il pubblico di Steam, ma ha ricevuto numerose critiche per l'IA goffa, bug, meccaniche di gioco ripetitive e altri aspetti del gioco poco apprezzati.

Non è andata meglio a XDefiant, uno shooter free-to-play che avrebbe dovuto sfidare colossi come Call of Duty, ma che in realtà ha subito un'emorragia di utenti immediatamente dopo il rilascio. Non ultimo, con i suoi quasi 9 anni di servizio, anche Rainbow Six Siege fatica a mantenere il pubblico ampio.

"Alla luce delle recenti sfide, riconosciamo la necessità di una maggiore efficienza, soddisfacendo al contempo i giocatori. Di conseguenza, oltre alle prime importanti azioni a breve termine intraprese, il Comitato esecutivo, sotto la supervisione del Consiglio di amministrazione, sta avviando una revisione volta a migliorare ulteriormente il nostro operato, in particolare con un approccio incentrato sui giocatori, e accelerare il nostro percorso strategico verso un modello più performante a vantaggio dei nostri stakeholder e azionisti" si legge nel documento condiviso dal publisher.

"Infine, vorrei affrontare alcuni commenti che sono emersi prepotenti su Ubisoft di recente. Vorrei ribadire che siamo un'azienda che punta sull'intrattenimento, che crea giochi per il pubblico più vasto possibile, e il nostro obiettivo non è quello di promuovere un programma specifico. Rimaniamo impegnati a creare giochi per fan e giocatori che tutti possano apprezzare".

È innegabile, però, che negli ultimi anni, Ubisoft, non abbia centrato gli obiettivi prefissati e una revisione interna potrebbe rivelarsi l'unica strada per evitare, ancora una volta, l'acquisizione. Già nel 2022, Ubisoft discusse di una sua possibile acquisizione, ma il presidente Yves Guillemont dichiarò che la società era solida e aveva le carte in regola per rimanere indipendente.

Tuttavia, l'interesse di Tencent non si è placato. Nello stesso anno ha acquisito il 50% delle azioni del publisher e investito circa 300 milioni di dollari nel franchise di Assassin's Creed. Insomma, pare che il momento dell'acquisizione, intenzione già manifestata dal conglomerato cinese, sia sempre più vicino.