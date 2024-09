Blizzard al lavoro sullo shooter di StarCraft con l'ex responsabile di Far Cry?

Dopo due tentativi falliti, secondo recenti indiscrezioni Blizzard vorrebbe riprovare a creare uno sparatutto ambientato nell'immaginario di StarCraft. E avrebbe coinvolto Dan Hay, frontman di diversi capitoli di Far Cry.

Dan Hay, ex frontman di numerosi capitoli della serie Far Cry di Ubisoft, sarebbe al timone di un team di Blizzard al lavoro su uno sparatutto ambientato nell'immaginario di StarCraft. Il dettaglio proviene dal prossimo libro del reporter di Bloomberg Jason Schreier: dedicato proprio a Blizzard con il titolo Play Nice, è stato discusso con Schreier prima della sua pubblicazione durante un podcast di IGN trasmesso ieri sera.

Hay, che è entrato in Blizzard nel 2022, vorrebbe quindi portare a compimento un progetto che Blizzard ha già avviato due volte, ma senza mai riuscire a completarlo. Dopo la famigerata cancellazione di StarCraft Ghost, infatti, sarebbe stato avviato un secondo progetto simile con nome in codice Ares, ma anche questo non ha mai visto la luce.

Quanto ai suoi lavori all'interno di Blizzard, Hay ha collaborato a un progetto conosciuto con il nome in codice Odyssey. Si sarebbe trattato di un gioco di sopravvivenza, ma anche in questo caso è stato abbandonato prima dell'ufficializzazione. Con elementi di gioco che ricordano Rust e Minecraft, Odyssey sarebbe dovuta essere la prima nuova proprietà intellettuale di Blizzard dopo Overwatch ma, dopo 6 anni di lavoro, è stato accantonata.

La decisione ha coinciso con il licenziamento da parte di Microsoft di 1900 dipendenti nei suoi vari team di sviluppo di videogiochi e ha coinvolto anche Hay, che aveva raggiunto Odyssey nella parte finale della sua gestazione. Anche lo spin-off StarCraft Ghost venne cancellato in circostanze memorabili nel 2006: dopo quattro anni di lavoro, e dopo averlo ufficilizzato, Blizzard decise di metterlo da parte per concentrarsi su World of WarCraft.

Questa settimana, Microsoft ha confermato che StarCraft: Remastered e StarCraft 2: Campaign Collection arriveranno su Xbox e PC Game Pass. Questo è avvenuto in occasione della conferenza Xbox al Tokyo Game Show 2024: proprio la popolarità che ancora contraddistingue StarCraft soprattutto in Asia giustifica i tentativi di Blizzard di riportare la serie all'attenzione del pubblico, sia con le remaster che con un eventuale nuovo capitolo dedicato al genere FPS.