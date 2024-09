Ubisoft, il declino non sembra arrestarsi: perso oltre l'80% del valore in 5 anni

Ancora cattive notizie per Ubisoft che sembra non riuscire a riprendersi da una crisi che prosegue da diversi anni. Nonostante il rilascio del nuovo open world su licenza, Star Wars Outlaws, nel weekend il valore delle azioni di Ubisoft ha continuato a calare raggiungendo il punto più basso degli ultimi 10 anni.

Il picco più alto Ubisoft lo ha raggiunto nel 2018, ben prima della pandemia da COVID-19, in cui una singola azione valeva circa 100 euro. Il valore è stato mantenuto durante la crisi pandemica, un periodo però viziato da circostanze che costrinsero le persone in casa drogando le vendite di software e hardware di gioco.

Da allora, Ubisoft sta attraversando una crisi che sembra non finire. Attualmente, le azioni di Ubisoft valgono circa 13 euro l'una e solo qualche anno fa si era paventata l'idea di una vendita del publisher. Ubisoft, in quel caso, scelse il percorso più tortuoso per evitare l'acquisto dell'ex società madre, Vivendi, e mantenere la propria autonomia.

Questo ha comportato l'accantonamento di alcuni grandi franchise come Watch Dogs, la cancellazione di numerosi progetti, alcuni dei quali in sviluppo da anni, e alcuni flop come quelli di Skull and Bones o XDefiant. Anche Rainbow Six Siege ha visto un drastico calo di giocatori nonostante gli aggiornamenti cadenzati.

Ci avviciniamo alla fine dell'anno, periodo in cui Ubisoft rilascerà la colonna portante del suo portfolio: Assassin's Creed. Il nuovo capitolo, Shadows, si svolgerà nel Giappone feudale, un'ambientazione chiesta a gran voce dai fan da diversi anni. Probabilmente, consentirà a Ubisoft di risollevarsi, in parte, da una condizione difficile, ma la preoccupazione degli investitori inizia ad essere pressante.