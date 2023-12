The Last of Us Parte I è la peggior conversione PC per Digital Foundry, ma i nomi illustri sono tanti

Digital Foundry, testata specializzata nell'analisi tecnica dei videogiochi, ha pubblicato un video in cui raccoglie i peggiori porting per PC del 2023. Sullo scalino più alto del podio trova posto The Last of Us Parte I – di cui potete leggere la nostra recensione qui.

Tuttavia, il colosso di Naughty Dog non è l'unico titolo altisonante della lista, anzi in realtà l'intero elenco si compone di produzioni di altissimo profilo. Tra questi spiccano senza dubbio due dei titoli più apprezzati di quest'anno di Electronic Arts: Dead Space Remake e Star Wars Jedi: Survivor – qui la nostra recensione.

Questi ultimi, nonostante siano stati ampiamente apprezzati dalla community e dalla critica, hanno mostrato evidenti problemi di ottimizzazione su PC, quantomeno al lancio. Non è mancato un posto per Redfall, ultima opera di Arkane che è riuscita a mettere d'accordo davvero tutti, sia su console che su PC, ma con accezione a dir poco negativa, al punto che è stato lo stesso Phil Spencer a intervenire per scusarsi con la community Xbox.

Va chiarito che nel video non viene esaminata la qualità generale dei titoli. The Last of Us Parte I, come noi stessi abbiamo confermato, rimane un capolavoro che dovrebbero giocare gli utenti PC, sia quelli a digiuno della serie sia chi ne ha fruito solo al suo esordio su PlayStation 3. Allo stesso modo, Dead Space Remake rappresenta una delle migliori riproposizioni degli ultimi anni.

Digital Foundry, inoltre, specifica quali sono i titoli che con le patch successive al rilascio hanno migliorato le prestazioni, talvolta in maniera anche significativa, e quelli che invece a distanza anche di un anno, come nel caso Wild Hearts, continuano a presentare profonde problematiche.

Ad ogni modo, va ammesso che il 2023 non è stato un anno brillante per le versioni PC dei titoli multipiattaforma, una tendenza che peraltro continua già da qualche anno. Tuttavia, più di recente la community dei giocatori ha fatto sentire mai come prima la propria voce, merito anche della maggiore popolarità del gaming PC rispetto al passato. Non rimane quindi che sperare in un 2024 più generoso.