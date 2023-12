GTA VI e il 'Joker della Florida': la richiesta sale a 5 milioni di dollari

Lawrence Sullivan, anche conosciuto come "Il Joker della Florida" sta continuando la sua battaglia nei confronti di Rockstar che, a dire suo e apparentemente dei suoi legali, si sarebbe indebitamente appropriata dei suoi diritti d'immagine. Dopo una richiesta di risarcimento per due milioni di dollari, poi diventati tre, adesso l'indennizzo richiesto ammonta a cinque milioni di dollari.

Per chi non lo sapesse, Lawrence Sullivan è un cittadino americano ribattezzato "Il Joker della Florida" a causa dei suoi tatuaggi che gli ricoprono buona parte del volto. Un personaggio con fattezze accostabili a quelle di Sullivan è apparso nel primo trailer di GTA VI rilasciato da Rockstar alcune settimane fa.

In un video pubblicato sui social network, l'uomo ha accusato Rockstar di "avergli rovinato la vita" e ha richiesto un indennizzo per aver utilizzato la sua identità senza alcuna autorizzazione. Il personaggio a cui si fa riferimento appare per qualche attimo nel trailer, in un notiziario che ne annuncia l'arresto.

In effetti anche Sullivan ha trascorso qualche anno in una cella: l'uomo è stato arrestato due volte per possesso illegale di armi. Tuttavia, come già accaduto in passato, quella di Rockstar è una parodia di personaggi noti nel contesto statunitense. Non dimentichiamo, infatti, la causa intentata (e persa) da Lindsay Lohan, la quale sosteneva che la ragazza ritratta sulla copertina di GTA V fosse proprio lei.

Nonostante il precedente, però, Sullivan pare intenzionato a continuare la sua lotta. Stando a quanto dichiarato, l'ex galeotto sarebbe in possesso di prove concrete che gli farebbero vincere una causa legale. Ha anche detto di aver "parlato con entrambi i suoi avvocati ebrei" e, nel suo ultimo video, ha sostenuto di essere stato molestato di ritorno dalla California a causa del suddetto trailer, all'aeroporto, poiché in molti lo hanno fermato identificandolo come "il Joker di GTA VI".

"Ora voglio 5 milioni di dollari. Vengo molestato ovunque vada, per strada, all'aeroporto…'tu sei il Joker di GTA VI'. Vi siete divertiti? Rockstar Games vai a fare due chiacchiere con Take-Two, il tuo paparino, e fatti dare i miei soldi".