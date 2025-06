Unreal Engine, l'ultima versione è un portento: prestazioni +30% e migliora anche la grafica

Epic Games ha recentemente rilasciato Unreal Engine 5.6, aggiornamento che sembra puntare con decisione su prestazioni e stabilità. A confermarlo è una dettagliata analisi pubblicata dal canale YouTube MxBenchmarkPC, che ha messo a confronto le versioni 5.6 e 5.4 del motore utilizzando un tech demo ambientato a Parigi su una configurazione di fascia alta basata su RTX 5080 e Intel Core i7-14700F.

Il test, eseguito a risoluzioni di 1440p e 4K, ha mostrato incrementi di frame rate fino al 30% in scenari limitati dalla CPU, e del 15-25% in situazioni in cui è la GPU a rappresentare il collo di bottiglia. Inoltre, l'utilizzo della CPU è diminuito mediamente del 17% su tutti i thread attivi, grazie a un uso più efficiente delle risorse hardware.

I miglioramenti non si fermano alle sole prestazioni. Unreal Engine 5.6 introduce ottimizzazioni alla tecnologia Lumen, con riflessi più nitidi e un'illuminazione ambientale più coerente. Rispetto alla versione 5.4, le scene - soprattutto quelle in interni - appaiono più realistiche, con ombreggiature più dettagliate e una resa della luce meno artificiosa.

Tra le novità tecniche più rilevanti spiccano lo spostamento di parte del carico di lavoro dell'illuminazione globale dal processore alla scheda grafica e l'introduzione del plugin Fast Geometry Streaming, pensato per velocizzare il caricamento di ambienti estesi senza interruzioni. A queste si aggiungono profili di sistema che ottimizzano automaticamente le impostazioni su PC e console.

Durante l'Unreal Fest, Epic ha mostrato una demo tecnica in collaborazione con CD Projekt Red ispirata a The Witcher IV, in grado di mantenere un frame rate stabile a 60 FPS con ray tracing attivo su PlayStation 5, evidenziando il potenziale della nuova versione anche su hardware consumer. CD Projekt RED si è poi affrettata a sottolineare che quanto visto non è rappresentativo del gioco reale.

Unreal Engine 5.6 - rappresenta quindi un importante passo avanti per il motore e un'evoluzione che potrebbe risolvere i noti problemi di stuttering che hanno caratterizzato numerosi giochi basati sulle versioni precedenti del motore.