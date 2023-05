Phil Spencer si scusa per Redfall e se ne assume la piena responsabilità

In una lunga intervista con Kinda Funny Games, Phil Spencer si è scusato con l'intera community Xbox per il rilascio di Redfall. Il capo di Xbox si è anche assunto la piena responsabilità per aver deluso le aspettative dei giocatori e non aver dato il supporto necessario al team di Arkane Austin.

Spencer sottolinea che il suo operato è stato fallimentare sotto ogni fronte e il team avrebbe meritato sicuramente un aiuto che, sfortunatamente, è arrivato troppo tardi. In particolare, il dirigente si riferisce al limite dei 30 fps presente su console di cui era consapevole già prima del lancio.

Il gioco si basa su Unreal Engine, un motore sul quale Xbox Game Studios ha già lavorato e continua a lavorare. I titoli finora rilasciati che si basano sul motore di Epic Games girano tutti a 60 fps, ragione per cui Spencer ritiene che la colpa non sia di Arkane Austin, ma sua. Secondo la sua opinione, avrebbe dovuto mettere a disposizione dello studio l'esperienza e il know-how di realtà interne come The Coalition e Rare che adottano lo stesso motore.

A Spencer è stato anche chiesto perché Xbox non si è limitata semplicemente a rimandare il gioco, una soluzione che il responsabile ha definito superflua. Il problema, stando alle sue parole, non è solo nelle prestazioni del gioco, ma nella sua stessa natura: Redfall non rispecchia la visione creativa degli sviluppatori né quella che i giocatori si aspettavano.

"Quando un gioco necessita di essere rimandato (lo facciamo, ndr), lo abbiamo fatto con Halo, lo abbiamo fatto con Starfield, lo abbiamo fatto con Redfall, perché è la timeline della produzione a dircelo, abbiamo questa visione, e le tempistiche della nostra produzione non ci consentono di realizzarla, quindi rimandiamo il gioco. Lo facciamo" ha spiegato Spencer.

"…ma quando guardo il tasso di crash (di Redfall, ndr), perché abbiamo a disposizione tutta la telemetria che riguarda il gioco, non è sproporzionato per un gioco appena rilasciato. È nell'ordine di ciò che ci aspetteremmo" ha poi continuato. "Penso sia troppo semplicistico dire, ehi, se aveste rimandato il gioco di tre mesi avreste consegnato una visione creativa diversa da quella che si è rivelata".

Cosa c'è, quindi, nel futuro di Xbox? Sicuramente le lezioni apprese sono tante, per stessa ammissione di Spencer. Il dirigente ha parlato innanzitutto della trasparenza che la divisione cercherà di costruire nel futuro più prossimo, rilasciando maggiori informazioni in anticipo rispetto a quanto fatto con Redfall. Nel caso del titolo di Arkane, i gameplay mostrati erano svolti su PC dove il gioco girava a 60 fps, ma Xbox era consapevole già prima di annunciarlo che al rilascio non sarebbe stato possibile per la versione console.

Infine, Spencer ha chiarito che rivedrà l'intero processo di sviluppo così da sfruttare al meglio le risorse interne. Sottolinea che già con Starfield è stato fatto un lavoro di maggiore qualità, ma ammette che i giocatori sono sfiduciati ed è giusto che attendano il rilascio del titolo Bethesda prima di procedere a un eventuale acquisto.