Il team di Remedy ringrazia i fan di Alan Wake 2 con un videomessaggio

Remedy ha pubblicato un video di ringraziamento diretto a tutti i giocatori di Alan Wake 2. Il filmato raccoglie i ringraziamenti di alcuni membri della software house che hanno partecipato allo sviluppo dell'amato sequel, seppur le vendite – su console – sembra fatichino a decollare.

Rilasciato in esclusiva per Xbox 360, il primo capitolo di Alan Wake fu un successo inaspettato, riproposto successivamente anche su PC e sulle piattaforme concorrenti. Inevitabilmente, il sequel ha rappresentato uno dei titoli più attesi di questo 2023 che ci apprestiamo a lasciare alle spalle.

Tuttavia, Alan Wake 2 è stato rilasciato esclusivamente in formato digitale. Se per i giocatori PC il digital delivery è una prassi consolidata, i colleghi da console sembrano continuare a prediligere il formato fisico, anche in ragione di un mercato dell'usato che risulta ancora florido.

Per tale ragione, premesso che non si tratta di numeri ufficiali, pare che l'apprezzato sequel, reduce di diversi premi ai The Game Awards, non abbia ancora raggiunto un milione di copie vendute su console. Per quanto riguarda il PC, il titolo è stato rilasciato come esclusiva Epic Games Store, per cui è probabile che anche in questo caso le vendite siano state limitate dalla distribuzione su un'unica piattaforma.

In ogni caso, la produzione di Remedy rimane uno dei giochi migliori dell'anno sotto ogni punto di vista, dalla trama al gameplay, passando per un comparto tecnico all'avanguardia che sfrutta a pieno le più recenti tecnologie grafiche. A tal proposito, potete dare uno sguardo alla nostra analisi tecnica per la quale abbiamo testato il gioco sulle due varianti della NVIDIA GeForce RTX 4090 (desktop e laptop).