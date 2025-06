Path tracing con la prossima generazione di console grazie ad AMD? Pare proprio di sì!

Secondo un noto leaker, anche le console Xbox e PlayStation sfrutteranno la nuova architettura UDNA di AMD. Stando a quanto riportato, le prestazioni in ray tracing saranno raddoppiate, mentre in raster migliorerebbero del 20% per CU

Della prossima generazione di piattaforme Xbox e PlayStation ha parlato Kepler_L2, noto leaker piuttosto informato sugli affari di AMD. È proprio sulla base delle informazioni raccolte sul chipmaiker americano che l'utente ha condiviso qualche interessante dettaglio sulle nuove console tramite NeoGAF.

Innanzitutto, pare che anche la (plausibilmente) PlayStation 6 e la nuova generazione di Xbox sfrutteranno nuovamente un SoC AMD, con una GPU stavolta basata sull'architettura UDNA. Questo posizionerebbe la componente video delle nuove console avanti almeno di una generazione rispetto alle attuali schede video desktop Radeon RX 9000.

Kepler ha anche sottolineato che la nuova architettura offrirebbe una potenza in raster superiore del 20% per unità di calcolo rispetto all'attuale RDNA 4. Naturalmente, sarà anche la quantità di unità di calcolo a fare la differenza più grande in termini di performance in raster.

Le aspettative è che le CU aumentino con la nuova architettura, anche se su questo fronte AMD potrebbe riservare qualche sorpresa non troppo gradita. Per avere un termine di paragone, la nuova Radeon RX 9070 XT dispone di 64 unità di calcolo, un numero ben inferiore alle 96 vantate da Navi 31 di precedente generazione. Tuttavia, grazie allo sviluppo architetturale, la scheda riesce a fornire prestazioni in raster vicine all'ammiraglia di precedente generazione, la RX 7900 XTX.

Il vero salto generazionale, invece, dovremmo vederlo in ray tracing. Secondo il leaker, AMD raddoppierà le prestazioni rispetto all'attuale gamma di schede video, portando potenzialmente il path tracing anche su console, soprattutto grazie alla generazione dei frame basata sulle reti neurali.

È innegabile che queste informazioni delineino un quadro decisamente interessante. In particolare, le tecnologie di upscaling e di generazione dei frame potrebbero portare a un'esperienza molto più vicina a quella di un PC da gaming di fascia medio-alta a un prezzo, si spera, decisamente più competitivo.

Tuttavia, come sempre in questi casi, al momento si tratta di mere speculazioni e, per quanto Kepler si sia rivelato piuttosto affidabile in passato, è bene apprendere quanto riportato con le dovute precauzioni in attesa di un annuncio ufficiale. D'altronde, PlayStation 5 e Xbox Series X|S si apprestano a compiere 6 anni sul mercato, per cui l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga.