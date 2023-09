TES IV: Oblivion, il mega-leak di Microsoft conferma il remaster. Tornerà anche Fallout 3

A fine luglio vi riportavamo una curiosa indiscrezione circa l'esistenza di un remake ufficiale di Oblivion, quarto indimenticabile capitolo della serie The Elder Scrolls. A differenza del progetto fanmade 'Skyblivion', che ha comunque attirato non poca attenzione, questo rifacimento sarebbe in sviluppo presso Virtuos Games, la stessa software house che sta lavorando su Metal Gear Solid Delta, altro remake basato sul terzo capitolo di MGS (Snake Eater).

In seguito ad un'importante fuga di informazioni che ha coinvolto Microsoft, sembra che TES IV: Oblivion sia realmente in fase di sviluppo, ma come 'remaster'. Il leak menziona anche una versione restaurata di Fallout 3, altro iconico GdR dei Bethesda Game Studios.

Non solo Oblivion: anche Fallout 3 su next-gen come remaster

Come segnala l'insider Wario64 su X (Twitter), su Resetera sono stati condivisi numerosi dettagli riguardanti il colossale leak di Microsoft. Queste informazioni provengono da alcuni documenti emersi dalla spinosa battaglia legale contro l'FTC: si parla delle prossime console prodotte dalla società di Redmond, così come della line-up dei giochi Bethesda. Quest'ultimo elenco specifico sembra risalire al 2020 e mostrerebbe i titoli in uscita fino al 2024.

Fallout 3 Remaster, Ghostwire Tokyo Sequel, Dishonored 3, Oblivion Remaster, Doom Year Zero appear on a release schedule listhttps://t.co/xttFBM30wp pic.twitter.com/A1sv7TAuL7 — Wario64 (@Wario64) September 19, 2023

Osservando la lista pubblicata su Resetera possiamo vedere i già menzionati remaster di The Elder Scrolls IV: Oblivion e Fallout 3. Il primo non riceverebbe dunque un vero e proprio remake, ma occorre sottolineare che la dicitura 'remaster' viene spesso utilizzata per indicare un rifacimento che va ben oltre la semplice rimasterizzazione del gioco originale. Stesso discorso vale per Fallout 3, titolo del 2008 che trarrebbe grande vantaggio da un restauro next-gen.

Mentre 'Fallout 3 Remaster' compare nell'elenco dei giochi in uscita nel 2024, 'Oblivion Remaster' sarebbe dovuto uscire nel 2022. Possiamo dedurre che Bethesda non sia riuscita a rispettare il programma, facendo slittare il rilancio di Oblivion a data da destinarsi.

Chiudendo la parentesi sui due kolossal Bethesda, nella line-up trapelata online compaiono un paio di nomi che non possiamo ignorare così facilmente. In particolare, segnaliamo la presenza di Dishonored 3, terzo capitolo del franchise di Arkane Studios, e il sequel di Ghostwire Tokyo, avventura a tinte horror di Tango Gameworks che, tra l'altro, ha debuttato nel 2022 come esclusiva temporale PS5. C'è anche un certo DOOM Year Zero, con tanto di DLC, ma questo titolo avrebbe dovuto vedere la luce nel 2023 e, ad oggi, non ne sappiamo nulla.