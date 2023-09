Nuove informazioni sulle revisioni di Xbox Series X e Series S, e nuova generazione di Xbox

Sebbene Microsoft in passato abbia negato che un refresh di Xbox Series X e Series S fosse nei programmi, emergono nuove informazioni sulle prossime versioni delle console di attuale generazione della casa di Redmond. I dati provengono dai documenti privati interni al caso che vede fronteggiare la stessa Microsoft alla FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard. L'organo di antitrust a stelle e strisce si è finora opposto all'acquisizione, inducendo Microsoft a portare avanti una strenua difesa.

Secondo i suddetti documenti, Xbox Series X vedrà un aggiornamento nel mese di ottobre 2024 internamente identificato con il nome di “Brooklin”. L'hardware verrà modificato e vedrà un'ottimizzazione del processo produttivo, passando ai 6 nanometri e confermando l'architettura Zen2/RDNA2 dell'attuale APU della console. Non mancherà il supporto agli standard di connessione moderni come Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, così come una porta USB-C sulla parte frontale della console.

Microsoft con la revisione dell'hardware punterebbe a offrire una solida esperienza 4K con un maggior numero di titoli. Inoltre, anche la sorella minore Series S godrebbe di un aggiornamento hardware simile con il nome in codice “Ellewood” e, come nel caso precedente, il supporto a Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2. Non ci sono dettagli sulla componente GPU delle due console, ma è probabile che manterranno le stesse caratteristiche delle console attuali, con la soluzione di Xbox Series X, quindi, molto più complessa di quella equipaggiata da Series S.

Inoltre, mentre Xbox Series X cambierà estetica, con bordi più arrotondati come da immagini trapelate dai documenti, Xbox Series S avrà lo stesso design della console attuale. La potenza dell'alimentatore è stata ridotta del 15%, mentre arriverà una nuova modalità di funzionamento a basso consumo, che in modalità standby richiederà solo il 20% della potenza richiesta dall'attuale Xbox Series S.

Su Xbox Series X ci sarà anche più spazio di archiviazione, ovvero 2 TB, mentre Microsoft punterà a vendere la revisione della console allo stesso prezzo dell'attuale, ovvero $ 499. Come nel caso della versione Digital di PS5, anche la nuova Xbox Series X sarebbe sprovvista del lettore ottico Blu-ray. Si prevede inoltre che la console "Ellewood" verrà lanciata allo stesso prezzo del modello esistente, ovvero 299 dollari.

Per entrambe, inoltre, ci sarà un nuovo controller, identificato con il nome in codice di “Sebile”. Questo si baserà su una batteria ricaricabile e rimovibile, e sfoggerà un'estetica più accattivante.

Insieme ai dati sulle revisioni delle console attuali, inoltre, sono trapelate informazioni sulla prossima generazione di Xbox. Secondo la roadmap inclusa nella presentazione interna ai documenti del contenzioso legale, Microsoft non avrebbe ancora deciso se adottare sulla prossima generazione una CPU basata su architettura ARM64 o AMD64, in quest'ultimo caso di tipo Zen6.

La GPU, invece, sfrutterà architettura Navi 5 (RDNA5) realizzata sulla base di una partnership tra gli ingegneri di Microsoft e quelli di AMD nel caso Microsoft scegliesse l'architettura Zen per la CPU. Se fosse scelta la strada del chip ARM per la parte di processore, invece, sembra più probabile che la tecnologia per la GPU venga fornita in licenza e non sia frutto della collaborazione tra le due aziende.

I piani di Microsoft per la console prevedono anche l'integrazione di una NPU (Neural Processing Unit), ovvero un processore di apprendimento automatico programmabile che gli sviluppatori potranno utilizzare per applicazioni flessibili. Inoltre, è stato rivelato che la GPU dovrebbe essere in grado di supportare il DirectX Raytracing di prossima generazione, che presumibilmente si riferisce a un'iterazione aggiornata dell'implementazione DXR esistente.

La presenza delle tecniche di intelligenza artificiale potrebbe aprire a Microsoft la strada per l'introduzione di soluzioni di ottimizzazione delle performance di tipo super resolution e frame interpolation. Microsoft sta perseguendo attivamente l'integrazione dell'intelligenza artificiale in vari aspetti gaming come la simulazione della fisica e la generazione di dialoghi. Non è l'unica azienda coinvolta nell'industria dei videogiochi che sta puntando sull'intelligenza artificiale per generare i dialoghi: NVIDIA e Ubisoft, tra le altre, come emerso in precedenza stanno portando avanti esperimenti in questa direzione.

Sempre stando alle informazioni trapelate, inoltre, la nuova generazione di console arriverebbe nel 2028.