The Elder Scrolls: un remake ufficiale di Oblivion entro il 2025? Sì, secondo un leak

Rilasciato nel 2006 per PC, Xbox 360 e PS3, The Elder Scrolls IV: Oblivion è ricordato ancora oggi come uno dei migliori esponenti del genere action RPG. L'amato quarto capitolo della saga fantasy tornerà presto a intrattenere gli appassionati di TES grazie a Skyblivion, un rifacimento 'fanmade' che riporterà i giocatori nel mondo di Cyrodiil - ricostruita interamente con il motore grafico di Skyrim. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, un remake ufficiale di Oblivion sarebbe attualmente in fase di sviluppo presso gli studi di Virtuos Games.

Oblivion rinascerà grazie a Virtuos Games, autori di MGS Delta

Virtuos Games è una software house che vanta un'esperienza ventennale nello sviluppo e nell'adattamento di giochi tripla-A. Lo studio di Singapore è stato scelto da Konami per rilanciare Metal Gear Solid 3: Snake Eater sulle piattaforme di ultima generazione e soddisfare, così, una delle richieste più frequenti della community videoludica. Così, il remake next-gen intitolato Metal Gear Solid Delta è stato svelato ufficialmente al PlayStation Showcase dello scorso maggio.

Specifichiamo che l'esistenza di MGS Delta era stata già 'confermata' nel 2021 tramite il profilo LinkedIn di un ex dipendente di Virtuos Games. Sembra che la storia sia destinata a ripetersi, ma questa volta il leak è tutt'altro che accidentale: su Reddit, un altro ex impiegato della software house asiastica ha condiviso diverse informazioni circa i progetti in lavorazione presso Virtuos.

Si parla soprattutto di 'Altar', nome in codice di un presunto "remaster/remake" del già menzionato Oblivion. Il leaker afferma che il rifacimento è stato sviluppato utilizzando sia l'Unreal Engine 5 sia lo stesso Creation Engine impiegato nel gioco originale: mentre l'UE5 renderizzerà i nuovi elementi grafici introdotti da Virtuos, il motore proprietario di Bethesda si occuperà di tutta la parte relativa al gameplay e alla fisica. Lo studio parigino di Virtuos si starebbe occupando dello sviluppo del remake, con il supporto di Black Shamrock per il comparto artistico.

L'ex dipendente di Virtuos sostiene che il rifacimento di Oblivion "dovrebbe essere rilasciato alla fine del prossimo anno o all'inizio del 2025"; ciò dipenderà principalmente dalla natura del progetto - se sarà un elaborato remake, come Metal Gear Solid Delta, o un semplice remaster.

Nello stesso post, che è stato ormai rimosso da Reddit, si parla di un altro progetto di Virtuos Games noto internamente come 'Massive': questo farebbe riferimento ad una nuova IP, un videogioco tripla-A che unirebbe il meglio di Monster Hunter e Shadow of the Colossus.